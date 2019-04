Guerrero: nuestro ‘9’ por pasado y presente | OPINIÓN

A Paolo Guerrero le bastaron 151 minutos para decirle a todos que está más vigente que nunca. Después de ocho meses y días, el delantero peruano debutó por fin con el Internacional de Porto Alegre, anotando frente al Caxias, en el campeonato gaucho. El último martes, en el marco de la Copa Libertadores de América, el peruano volvió a gritar gol por partida doble para el 3-2 ante Palestino que convirtió al equipo de Porto Alegre en el primer clasificado a los octavos de final.

En sus primeros partidos del año, Paolo no solo dejó en claro que su capacidad goleadora está intacta, sino también que está en un momento mejor en comparación del regreso para el Mundial.

Libre, sin la mochila pesada de la suspensión que cargó en los meses previos y después de Rusia 2018, Guerrero no solo fue el mejor ante el club chileno por los goles. En el estadio Beira Río, ante la presencia del técnico Ricardo Gareca, el ‘9’ se mostró ágil, punzante, rápido para decidir y moverse.

Es obvio que Guerrero volverá a ser el capitán de la selección peruana en la Copa América de Brasil, por presente y pasado. En estos ocho meses que han ido transcurriendo, no se encontró ni apareció sustituto para el ariete del Inter de Porto Alegre. Por ahora, a pesar de los buenos momentos que regaló la selección en los amistosos, lo que más le faltó fue contundencia y peso en ataque, virtudes que solo Paolo ha sabido darle a la Blanquirroja.

De hecho, si revisamos la estadística en este 2019, Guerrero es el delantero del seleccionado que más anotaciones tiene. El único que lo iguala es Raúl Ruidíaz, quien en cuatro juegos en la MLS suma tres tantos. Mientras que Jefferson Farfán (265 minutos en el campeonato ruso) y Beto da Silva (543 minutos en la liga mexicana) solo llevan un gol.

Con la Copa América 2019 a la vuelta de la esquina, este regreso del ex Bayern Múnich es la mejor noticia que podíamos tener. Sin embargo, la preocupación, hoy algo pasiva por la euforia, llegará cuando se acerquen las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022. El puesto de ‘9’, del tipo Guerrero, con mucho impacto en el juego y resultado, es una asignatura pendiente de nuestro fútbol. Basta con echarle una mirada a las selecciones Sub 20 y Sub 17.

De hecho, es un puesto difícil de renovar no solo para nosotros. En Colombia por ejemplo, Radamel Falcao con 33 años sigue siendo el hombre gol a pesar de que su promedio ha bajado en las últimas temporadas. O en Paraguay, en donde Roque Santa Cruz con 37 años sigue siendo opción.

A inicios de año, Guerrero aseguró que tenía como objetivo el próximo Mundial. Todos esperamos que así sea, aunque darle todo el peso de unas eliminatorias tan duras no creo que sea una buena opción. Más allá de eso, Paolo siempre será una alternativa confiable. Para todos.