Gustavo Cherquis nació en Buenos Aires, Argentina, pero hay un lazo que lo une al Perú. Un vínculo que usa al fútbol como vehículo para recordar sus mejores años. Hijo de Ernesto Cherquis Bialo, exdirector de El Gráfico, y sobrino de Emilio Lafferranderie Lescano, ‘El Veco’, uno de los periodistas deportivos más influyentes en nuestro país y parte de la historia de esta casa editora; Gustavo se ganó el cariño del hincha por defender —con argumentos válidos y mucho corazón— a la selección peruana en los sets de televisión de DirecTV. Hoy, luego de celebrar la clasificación al repechaje mundialista, el periodista se da un tiempo para charlar con DT de El Comercio, analizar a la Bicolor y también lo que será el Mundial Qatar 2022. Oído a la música.

—Usted es argentino, pero se le reconoce más su hinchaje por la selección peruana. ¿Cómo nace ese cariño por la Bicolor?

Mi cariño es por Perú. La selección es un elemento más. Tenemos familia allá, en Perú. Mi tío era ‘El Veco’ (don Emilio Lafferranderie Lescano) y trabajó en El Comercio. Siempre me mandaba algunos textos que publicaba en el diario y desde entonces empezó el vínculo con el país, el cariño con la selección y también por Ricardo Gareca.

—Además está el lazo que comparte con Ricardo Gareca por la nacionalidad…

Sí, es que me gusta como trabaja Gareca. Acá, en Argentina, al ‘Tigre’ no se le critica, nunca se le ha criticado. Todo lo hizo muy bien y sin tener materia prima. Una cosa es ser técnico del Manchester City y otra entrenar a Talleres de Córdoba como él en sus inicios. Después en Vélez donde fue campeón. Si hablas con cualquier exjugador o hincha de Vélez, Gareca está en un pedestal. Y en la selección mantuvo su perfil bajo, humildad, capacidad de trabajo y buen ojo para descubrir jugadores. Un claro ejemplo es Gianluca Lapadula. Ese es todo un descubrimiento de Gareca.

—¿Cómo vivió la clasificación de Perú al repechaje mundialista?

Voy a serle sincero: en el zaping del martes estuve 70% con Perú y 30% con Argentina, que es mi selección, mis colores, mi bandera. Pasa que la ‘Albiceleste’ ya estaba clasificada y era menos traumático, había menos nervios. En cambio con Perú había una expectativa grande de lo que podía suceder. De todos modos, desde la semana pasada había dicho que veía al seleccionado peruano en el Mundial, que iban a ganarle a Paraguay sin sufrir.

—¿A Perú se le quitó la posibilidad de pelear un cupo directo a Qatar en Montevideo con el posible gol no convalidado?

Lo que pasa es que el VAR te muestra una imagen, pero que es poco confiable porque lo hacen a su conveniencia. Para mí fue gol, lo dije en el programa (Fútbol Total) y todos los colegas se me tiraron encima. Fue un gol que podía haber armado un lío bárbaro. Yo no estoy de acuerdo con el VAR, confío en el VAR.

—Muchos pensaron en algún momento que en las Eliminatorias se usaba el sistema de detección automática de gol; es decir, el chip en la pelota…

Eso hubiera sido lo ideal porque es un partido en el que hay mucho en juego, no solo desde el punto de vista futbolístico sino también económico. Sin embargo, según me dicen periodistas que están muy afines a Conmebol, es un sistema muy caro porque son siete cámaras dentro del arco y más cosas. De hecho, en los partidos de Europa League no se implementa, solamente en la Champions. Pienso que el momento ameritaba que se use el sistema para tratar de cubrir todas las posibilidades de error.

—Haciendo un repaso de las Eliminatorias, ¿alguna vez vio que un futbolista tenga tanta influencia en una selección como Christian Cueva en Perú? El volante aportó directamente en 21 de 24 puntos

Cueva es una de las banderas de Gareca, quien lo puso en el lugar acertado y le dio la confianza y relevancia que tiene. Más allá de que se lo ha ganado, por talento y experiencia, Ricardo ha explotado lo mejor de cada jugador y Christian es el mejor de los ejemplos. Hoy es imposible pensar en un once de Gareca sin Cueva. También están en el medio Renato Tapia y Yoshimar Yotún, y más arriba André Carrillo. Para mí, esos cuatro, con Pedro Gallese liderando desde atrás, son la base fundamental de esta realidad que vive Perú.

—Si clasifica, Perú enfrentará nuevamente a Dinamarca y Francia. Podría ser la revancha de Christian Cueva…

Cueva va a llegar al Mundial en el momento justo, de madurez. Y sí, tiene una revancha con respecto a lo que pasó en Rusia 2018. Pero es otro momento. Puede decirse que es el Messi de Perú porque el equipo siente futbolística y psicológicamente cuando no está. Hoy él es irremplazable y fue fundamental en todo el camino a Qatar.

—¿Qué opina de Gianluca Lapadula?

La verdad es que era una asignatura muy difícil poder reemplazar a Paolo Guerrero, pero él lo hizo muy bien. Y es toda de Gareca el haberlo seducido y convencido de representar a su selección de sangre. Creo que de a pocos se fue convirtiendo en uno de los referentes. Y no es un dato menor jugar con el tabique fracturado o una máscara que molesta. Te da muestra de toda la entrega que hay y que parte desde el liderazgo del técnico y su grupo de trabajo. Todos se parten el alma y van para el mismo lado. Si Lapadula tiene que salir a jugar en una pierna, va y lo hace porque está metido, porque entiende lo que es representar a Perú. Si le dan a elegir entre jugar el Mundial lesionado o quedarse fuera por beneficiar a Perú, él escogería lo segundo. Es el mensaje que baja desde Gareca, por eso los jugadores dan hasta lo que no tienen por la selección.

—Ese liderazgo que tanto vienen reclamando en otros países como Colombia o Chile…

Claro. Colombia tiene una de las mejores selecciones del mundo porque tiene mucho recambio, jugadores en equipos de primera línea. Era impensado que no iba a estar en el Mundial. Pero en la selección estaban todos peleados, no había un líder que los pusiera en su lugar. Entonces tienes un jugador como Juan Guillermo Cuadrado de la Juventus o Luis Díaz del Liverpool. A Radamel Falcao lo trajeron para que arme el grupo pero no pudo. Hubo una pelea de egos. En Colombia no hubo un Gareca que los pueda encarrilar.

—Los elogios hacia Ricardo Gareca, el padre de este Perú, no alcanzan. ¿Está dentro de los mejores entrenadores del mundo?

Sí, sin dudas. No solamente por los resultados sino que hay que ver qué hizo con los planteles que ha manejado, con los jugadores que tiene. Gareca se las arregló con jugadores que no brillan en las grandes ligas e hizo de Perú un equipo compacto, sólido y al que se le respeta. Lo más importante de acá es que ha ganado respeto y eso se gana en base al trabajo. A Perú no se le anima ahora cualquiera. La selección ganó en Barranquilla, un triunfo que debería valorarse muchísimo. Es un equipo que se le planta a cualquiera y en cualquier campo de juego. En la primera rueda contra Brasil en Lima (derrota 4-2), la cosa debió ser distinta. Se jugó un gran partido contra la mejor selección de América.

—¿Después de casi ocho años cree que seguirá al mando de la selección peruana?

Va a depender mucho de él. Creo que le van a llover ofertas, si es que no le llueven ya. Pero lo de Gareca obviamente va a pasar por una decisión personal porque siempre hay un desgaste después de tantos años y a veces uno quiere cambiar de aires, probar cosas nuevas.

—Aparte que si hay una selección que lo puede seducir al punto de llevárselo es Argentina y hoy la Albiceleste parece estar feliz con Lionel Scaloni…

Lo de Argentina con Scaloni está firme. ‘Chiqui’ Tapia, presidente de la AFA, ha intentado llegar a un acuerdo ya y firmarle por cuatro años más, pero Scaloni, con algunos problemitas, sobre todo por el tema de sus padres, como que todavía es un poco reticente. Gareca debería ser el sucesor natural si Scaloni no sigue, pero ojalá que se quede en Perú porque prácticamente conoce todo.

—Aún no se sabe el rival (entre Australia o Emiratos Árabes), pero sí que se jugará en Qatar en junio, fecha en la que la FIFA no quiso que se juegue el Mundial por el calor infernal que se vive, ¿cuánto nos podría afectar, teniendo en cuenta que las otras dos selecciones están de cierta forma acostumbradas?

Va a tener que ver mucho con la cantidad de días que tendrá Ricardo Gareca para trabajar con los convocados. También manejar el jet lag y tratar de aclimatarse lo más rápido posible. Otra desventaja es que no jugará a estadio lleno, con su hinchada. Yo estuve en el repechaje de vuelta de 2017 ante Nueva Zelanda y el apoyo de la gente fue fundamental. Por último, será cómo se levantan los muchachos porque es un solo partido, no hay chance de revancha. Pero a priori creo que Perú es más que cualquiera de esos dos equipos y puede estar tranquilamente en el Mundial. Confío en Ricardo Gareca.

—Aún faltan varios meses para el Mundial pero Argentina ya conoce a sus rivales de grupo, ¿es firme candidata?

Lo mejor que le hubiera podido pasar a la selección argentina era jugar ya, que empiece mañana el Mundial. Hoy por hoy, hay mucha confianza en la selección, pero el problema es que al no tener roce con equipos europeos, no sabes cuál es el termómetro. Argentina hizo una excelente Eliminatoria, pero contra equipos de Sudamérica. Jugar contra Europeos es otra velocidad, dinámica e intensidad.

—¿Quiénes serían los candidatos?

Francia puede repetir el plato. Me tocó comentar el otro día un amistoso de Francia y, ¡Puf! ¡Qué recambio tiene! De ahí, Brasil también es un gran candidato. Y Argentina. En ese orden. De ahí están Alemania, que siempre es dura pero nunca se sabe; y Países Bajos, un seleccionado del que siempre hubo más expectativas de lo que después terminó siendo.

—¿Este Argentina podría llegar mejor que el de Brasil 2014, año en el que fue finalista?

Es una comparación válida. Hubo grandes figuras en Brasil, donde se perdió la final. Hoy, Argentina tiene jugadores en muy buen nivel y a un Messi mucho más maduro, quizá en su último Mundial y estableciendo un liderazgo que siempre le exigimos. Él es el líder de este grupo, pero líder positivo, de los que priorizan primero la camiseta y el escudo antes que el ego personal. Además tiene a un Lautaro Martínez que debe empezar a explotar de una vez. Pero recalco en la desventaja de no haberse enfrentado a equipos europeos para saber bien en qué nivel estamos.

—¿Cómo se sienten teniendo a este Messi más líder, pero a su vez más humano con el balón?

Nos costó entender que Messi ya no tiene la explosión que tenía antes porque nosotros le exigíamos arrancar desde el mediocampo, eludir rivales y definir magistralmente. Ese Messi ya no está más. Y estamos entendiéndolo poco a poco, entendiendo que debemos aprovecharlo desde su liderazgo, pero sabiendo que por su magia, por ser el mejor de todos, puede definir un partido. Eso está intacto. No tiene la explosión por una cuestión natural, el desgaste de los años, pero sin dudas que esta selección es inimaginable que pueda tener una posibilidad sin Messi.

—¿Cómo llegará Messi al Mundial en medio de un clima hostil en el PSG?

No creo que Messi sea feliz en el PSG, se equivocó en su destino. Sufrió muchísimo al irse de su casa, del Barza, lo echaron de ahí. Y ahora en París no cumplió con los objetivos. Lo que creo, y es más una percepción no información, es que creo que va a seguir en el PSG hasta el Mundial porque tiene que mantenerse en actividad y después no sé. Lo de esta temporada ha sido un fracaso deportivamente hablando, pero le metieron la mochila a él y lo hicieron la cara visible de las críticas.