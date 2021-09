Conforme a los criterios de Saber más

Cuando terminó el partido, se arrodilló en el campo, y con los brazos estirados, Gustavo Dulanto agradeció a San Judas Tadeo, el patrono de las causas imposibles, que ha cumplido, pues hizo posible el memorable triunfo del Sheriff Tiraspol ante el Real Madrid en el mítico estadio Santiago Bernabéu, por la segunda fecha del Grupo D de la Champions League.

“Agradecí al bravo San Judas por lo que estoy viviendo. Justo me tocó jugar un 28, día de su devoción, así que le pedí que me bendiga, y me salieron las cosas muy bien”, confesó orgulloso Gustavo Dulanto, baluarte del Sheriff Tiraspol, quien tuvo a su motivación en tribuna: su esposa Daniela Cueva y su hija Rafaella.

Su alentador presente futbolístico invita a soñar con la selección, un objetivo por cumplir. “Siempre será mi sueño, pero ya llegará su momento”, indicó el futbolista que ayer fue tendencia en Twitter. Ahora, el apellido Dulanto Sanguinetti (suele utilizar camisetas con el apellido de su madre), así como el de todos sus compañeros del Sheriff Tiraspol, está en los ojos del mundo, pero lo asimila con calma, con los pies sobre la tierra. “Todavía no hemos ganado nada. Esperemos seguir dando alegrías, pero el camino todavía es largo”, aseguró “Pochito”.

—Alfonso Dulanto, tu papá, nos reveló que soltó unas lágrimas de orgullo, luego de verte triunfando en el Bernabéu...

Mi familia siempre ha sido muy importante en mi vida, obviamente no fue la excepción haber tenido un padre al que le seguí sus pasos. Me ha dado las cortitas, como se diría, siempre aconsejó cuando estaba bien, cuando estaba mal, así que estoy agradecido por la familia que tengo, si soy así es por los valores que tengo en casa.

—Rafaella, tu pequeña hija, pudo ver a su “superhéroe” ganarle al Real Madrid de Karim Benzema en su casa...

Siempre quise tener a mi familia, a mi hija, y que vayan a ver un partido de esa magnitud. Pudieron viajar a España a verme jugar contra el Real Madrid, el más campeón de la Champions. Son mi complemento acá, en Moldavia, porque es difícil estar lejos de casa. Hablaba con Rafaella y me decía que el estadio era grandote, a los cuatro años, se da cuenta de las cosas. Me llenó de orgullo, estoy contento con lo que estoy viviendo. Tiene fotos conmigo en el estadio, en su paseo a España. Tendrá recuerdos que nunca olvidará. Estoy esperando a mis padres y mi hermana en noviembre, como loco, pues voy a traer a mi familia para que vean el partido de Champions ante el Real Madrid, acá en Tiraspol.

—“Pocho” viajará a Moldavía, así no quieras, para verte jugar...

Sí él y toda mi familia se merece vivir y ser parte de mi alegría. Ahora que soy padre me doy cuenta. Los sueños de tus hijos son los tuyos. Imagino la alegría que deben sentir mis viejos y mi hermana por mí. Ellos saben mis objetivos y metas, que estoy cumpliendo poco a poco.

—El Sheriff tuvo en contra no solo al poderoso Real Madrid y su mítico Bernebéu, sino también al arbitraje y hasta los comentaristas, como Enrique Wolff, quien esperaba la remontada...

Nosotros teníamos claro lo que estaba en juego, pero somos un equipo trabajador, humilde, con hambre de gloria, donde cada uno se rompe el alma en cada jugada, así nadie se quiere quedarse atrás.

—La camiseta del Sheriff está bien solicitada en el Perú...

(Risas). La gente está que me pide camisetas, me harían un favor en Gamarra, se harían una, ya que acá ni encuentro.

—Valió la pena emigrar a Moldavía, hoy conocido en cada rincón del planeta, luego del histórico triunfo sobre la ‘Casa Blanca’…

Yo pensé que no me iba a ir tan bien, ha sido rápida la adaptación, los triunfos. Soy un tipo que no le teme nada a los retos, venir aquí no era nada del otro mundo. Con puro trabajo siempre logra sus objetivos.

—¿Tienes tatuado en la piel a San Judas Tadeo?

Sí, al “Señor de los Imposibles”. Lo tengo tatuado desde el 2013, está en el tríceps, al bravo de los imposibles.

—¿Intercambiaste camiseta?

Sí, con Karim Benzema. Haré unos cuadros en casa, ahí lo pondré.

—¿Cómo te animaste a pedírsela?

En el penal, no sabía qué decirle para ponerlo nervioso, se comenzó a reír, luego en una jugada retrocedió y me pisó. Yo lo miré, me pidió disculpas, y le dije que no pasaba nada, solo que al final me vas a dar tu camiseta, y bueno, quedó ahí. Todos en realidad, en Real Madrid, son muy tranquilos.

—Hicieron historia en el Benabeú, ahora jugarán en el Giuseppe Meazza, el próximo 19 de octubre ante el Inter...

Nosotros vamos paso a paso, ahora nos toca jugar por la liga aquí, contra el Milsami FC (este sábado), que es el puntero del torneo. Nosotros tenemos los objetivos claros desde la primera fase de la Champions, que nos tocó jugar en Albania, así que esperamos seguir en la misma línea y con la tranquilidad que todavía no se ha logrado anda.

—Danilo Arboleda, el compañero de zaga, te pidió a través de Instagram a la selección...

Mi compañero de Colombia, hubo mucho emoción con Danilo, a él también lo piden en su selección. Yo lo tomo con calma, sería un sueño, no sé si me tocará estar en noviembre, pero estoy seguro que algún día llegará, es un objetivo. Soy consciente también que hay un gran grupo, para estar ahí tengo que estar mejor de los que están en mi puesto. Con trabajo todo se logra.

—El arquero, el griego Athanasiadis, atajó de todo. ¿Cómo lo notaste?

Se preparó muy bien, al igual que todo el equipo. Hay una jugada con Benzema que sí me partió el corazón. Se rompió el alma por el equipo, el griego loco.

—¿Fue penal contra Vinicius Junior?

En un partido de Champions, en su casa, con un equipo poderoso como el Real Madrid, creo que el árbitro inclinó el peso, pero ya lo habíamos hablado con el entrenador. Yo tampoco no me acercaba mucho a hablarle, un poco en inglés. Para mí no fue penal.

—Luis Fernando Suárez, en Universitario, fue el técnico que apostó por ti, en el 2015, con solo 20 años...

Jugaba en Reserva, él llegó, me vio y a la semana, me hizo debutar ante Municipal, anoté un gol. Siempre estaré agradecido al profesor, siempre me hablaba bastante, me decía que no me mareé, me ayudó mucho junto a su cuerpo técnico.

—Superaste aquel resbalón con Real Garcilaso en Copa Libertadores, en el 2019, que te persiguió hasta Moldavia. Ahora es parte de la anécdota…

Yo no me voy a morir por un error. Simplemente fue un error, que duele hasta el día de hoy, no me gusta fallar, me hizo más fuerte de lo que soy, no a partir de ese error, sino de toda mi vida. Tengo en claro todo lo que he vivido hasta donde estoy.

—Las comparaciones son odiosas, más si son con tu papá. ¿Vas camino a superarlo?

“Pocho” me gana, fue campeón con el equipo de mis amores. Fue capitán de la selección en una Copa América, así que me falta mucho para ser como mi papá. Siempre he querido hacer mi propia carrera, y lo voy haciendo, con tranquilidad. Estoy feliz de todo lo que estoy logrando, no de ahora, sino de hace mucho.

—Sergio Peña es el otro peruano en Champions y todos esperamos que celebre como tú más adelante…

A todos nuestros compatriotas le tiene que alegrar que a otro peruano le vaya bien en un torneo tan importante como es la Champions. A mí me tocó apoyar a Claudio Pizarro, a Juan Manuel Vargas, a Jefferson Farfán, Paolo Guerrero, ahora me toca a mí jugar. Para mí son monstruos por sus carreras futbolísticas, y ahora decir que yo también jugué Champions, me llena de orgullo.

—Jugabas Play Station con el Real Madrid, pero ahora debería salir una versión para elegir al Sheriff...

Me compraría todos los juegos. Estoy muy contento por el gran momento, pero vamos con calma.

