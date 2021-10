A más de 12 mil kilómetros, y casi 22 horas de vuelo, se encuentra Transnistria, una región que se ubica dentro de Moldavia aunque se considera autónoma. Fronteriza con Ucrania, se estima que tiene una población de más de 500 mil habitantes. Hoy no estaríamos hablando de la autoproclamada República si no fuera por su equipo, el FC Sheriff Tiraspol, comandado por un peruano, Gustavo Dulanto Sanguinetti, es la sensación de la Champions League.

Pese a la derrota de este martes ante el Inter de Milán en San Siro (3-1), el Sheriff, en su primera participación se mantiene como líder de un grupo conformado también por el club más ganador del torneo, Real Madrid, y el Shakhtar. Y el central zurdo de 26 años obtuvo la segunda puntuación más alta (7.3) de su equipo de acuerdo a las estadísticas de la web especializada SofaScore.

Los números de Dulanto son para valorar si se tiene en cuenta que enfrentó al vigente campeón del fútbol italiano. El peruano ganó 9 de 11 duelos -tuvo un gran quite a Lautaro Martínez, el argentino que le anotó a la selección peruana por Eliminatorias-, realizó cinco quites, cinco despejes, diez recuperaciones, no sufrió ningún regate y tuvo un 79% de precisión en sus pases.

Puntuaciones del Inter vs. Sheriff, según SofaScore.

“Desatenciones que nos costaron caro. Esto sigue, ¡A levantar cabeza!”, escribió el también capitán sobre los goles que recibió su equipo: dos de tiro de esquina y uno de jugada con marca pasiva.

Desatenciones que nos costaron caro. Esto sigue… a levantar cabeza. — Gustavo Dulanto Sanguinetti (@GDulanto) October 19, 2021

Se han jugado tres fechas de la Champions League y el cuadro de Tiraspol es uno de los punteros de los ocho grupos. Para dimensionar lo conseguido hasta el momento: PSG, Liverpool, Bayern Múnich y Juventus son los otros líderes. El Sheriff recibirá al Inter el próximo 3 de noviembre, luego hará lo mismo con el Real Madrid y cerrará de visita frente al Shakhtar. Tres partidos para seguir haciendo historia.

Gustavo Dulanto, un central que sueña despierto

“Me siento más cerca que antes [de la selección peruana]. Ahora tengo continuidad, más roce a nivel internacional y me hace creer que pueda tener alguna chance. Si no me toca estar en una convocatoria, voy a seguir trabajando el doble para conseguir el objetivo”, señaló Gustavo Dulanto hace algunas semanas en una entrevista. Su sueño de niño, de vestir la Bicolor como su padre Alfonso, como él mismo lo dice, se aproxima cada vez más. Razones tiene para ilusionarse.

Según SofaScore, Gustavo, de los 209 defensores que disputan la Champions League 2021-22, es primero en despejes (23), recuperaciones (34), menos regates sufridos (0) y menos errores defensivos graves (0), y tercero en quites (10). Enfrentó a poderosos como el Real Madrid e Inter, con delanteros de élite, y casi no falló.

De dejar Real Garcilaso en 2019 casi en silencio mediático y no ser tomado en cuenta en Boavista de Portugal, Dulanto encontró casi al otro lado del mundo su lugar. El sheriff peruano, que en 2015 fue llamado por Ricardo Gareca aunque nunca pudo ponerse la Blanquirroja, ve con optimismo la fecha doble de Eliminatorias en noviembre. Hasta entonces tendrá cuatro o cinco partidos para seguir convenciendo al ‘Tigre’.

