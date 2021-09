Conforme a los criterios de Saber más

El fútbol es un deporte de momentos. Un día puedes estar en metido de un mar de críticas y otro siendo el más querido de todos. Este es el caso de Gustavo Dulanto, que está viviendo el mejor capítulo de carrera deportiva: es figura y capitán del modesto Sheriff que derrotó 2-1 al Real Madrid en el Santiago Bernabéu por la Champions League. A pesar de sus buenas actuaciones, no fue convocado a la selección peruana.

Si recién siguen a Gustavo Dulanto en el Sheriff por el sorprendente e histórico triunfo ante el Real Madrid, habría que decir que el nivel del defensor peruano ha sido superlativo. Tanto en la liga moldava y en la Champions League donde se mantiene invicto.

Entonces, comienza la carrera de excusas sin base sobre jugar en una liga poco conocida. “No hay nivel en Moldavia”, “El fútbol es amateur”, “No hay buenos jugadores” y así un argumento más desfasado que el otro. Hoy existe el internet y miles de páginas y programas para seguir todas las ligas en el mundo. Sin embargo, solo nos hemos acostumbrado a ver las más comerciales.

El Sheriff, por ejemplo, viene realizando una gran inversión para crecer en este deporte. Gustavo Dulanto alguna vez contó que se sorprendió por todo lo que le brindaba el club que tiene un estadio impresionante, con un buen campo de juego, algo que no hay en el Perú. Por eso y muchas cosas más, es que vienen dominando la liga moldava.

Lo del Sheriff no es flor de un día. Es el resultado del buen trabajo fuera y dentro del campo de juego. Los directivos acertaron con la contratación de sus jugadores y armaron una base con Gustavo Dulanto como uno de los líderes en la zaga central junto al colombiano Danilo Arboleda.

Y si para los críticos no es suficiente los 20 partidos y 2 goles que viene registrando Gustavo Dulanto con el Sheriff en la liga de Moldavia, entonces repasemos los números que tiene el central peruano en la Champions League, el torneo más competitivo a nivel europeo donde el club del ex Universitario tuvo que jugar cuatro fases para clasificar a la fase de grupos.

En estos 8 partidos, Gustavo Dulanto fue titular con el Sheriff. Desde ahí ya demostraba lo mucho que mejoró, tácticamente muy ordenado, pases largos directos hacia los delanteros, bien en los cruces, buen juego aéreo, se anticipa correctamente y corta cuando tiene que hacerlo. Además, es líder dentro del campo.

¿Por qué Dulanto no fue convocado?

El buen nivel que tuvo Gustavo Dulanto en la fase previa de la Champions League también lo ratificó en la fase de grupos. Fue una muralla ante Shakhtar y se jugó un partidazo ante el poderoso Real Madrid en el Santiago Bernabéu.

El defensa peruano es el jugador con más despejes (18) en la presente temporada de la Champions League. Además, no lo han podido superar cada vez que lo encararon, de los 10 duelos que tuvo los ganó todos. No cometió errores defensivos, ganó el 71% de sus duelos terrestres y recuperó 15 balones.

A pesar de todos esos números y el buen momento de Gustavo Dulanto, Ricardo Gareca no lo convocó para esta fecha triple. Muchos se sorprendieron, sobre todo porque la selección peruana pasa por un fuerte problema en la zona defensiva.

Sin embargo, el problema de la defensa peruana es por el sector derecho y Gustavo Dulanto juega por la izquierda. En su puesto hay jugadores consolidados en la blanquirroja. Ahí Perú tiene a Alexander Callens en gran momento y Luis Abram como pieza de recambio.

“He jugado como central por derecha, sobre todo aquí en Moldavia. Me siento cómodo jugando por izquierda, pero a la derecha no hay ningún problema. Pero la selección peruana no está para regalar nada ni para experimentar, hay que ser consciente en ese sentido y soy realista de eso”, dijo en una entrevista a RPP Gustavo Dulanto.

Esta es otra de las razones por la que Gustavo Dulanto no fue convocado. En este tramo final de las Eliminatorias, Ricardo Gareca no quiere arriesgar. Además, no hay mucho tiempo para que el central se acople a un grupo con el que nunca trabajó. Es por eso, que el ‘Tigre’ prefirió a otros nombres en ese puesto.

Gustavo Dulanto supo esperar para que vivir este gran momento. El objetivo de representar a Perú también es algo que sigue pendiente. El central sigue concentrado y se prepara de la mejor manera para estar listo cuando reciba el llamado.

