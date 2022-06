—¿Cuáles son las conclusiones que sacó de la gira internacional de la selección? ¿Quedó conforme con lo visto, más allá de los resultados negativos?

No se trata de quedar conforme sino de analizar. No pretendo que en estos partidos que hemos jugado esté todo solucionado y decir que vamos a clasificar a los Panamericanos o al Mundial (NdR: ambos torneo se jugarán el próximo año). Uno analiza, ve el lugar en el que estamos y hoy estamos lejos de poder competir. La idea es que nosotros compitamos, mejorar en este tiempo que tenemos, pero no solamente con el trabajo que hagamos en la selección, que es muy poco. A los chicos los tenemos una semana por mes aproximadamente. Nosotros heredamos el trabajo de los clubes, entonces la idea es trabajar de la mano de los clubes, lo cual estamos tratando de hacer.

—¿Da para soñar con los Panamericanos o el Mundial?

Como te dije, estamos lejos de poder competir. Yo quiero que la selección peruana esté para competir a nivel de Sudamérica. En la gira jugamos nuestros primeros partidos y tal vez nos pasó lo que le pasa a las selecciones que en su primer partido ve que hay diferencias con el resto. Más aún en un país como el nuestro en el que no anda bien el tema de menores. Pero confío plenamente en que podemos llegar a ser competitivos. Hay que trabajar muy duro para ello.

—¿Cuándo arranca el microciclo para los amistosos contra Chile en julio?

El 7 de julio empieza. Trataremos de ir viendo futbolistas que no hemos tenido. Queremos verlos en competencia. Los partidos contra Chile van a ser importantes porque nos permitirá evaluar a los chicos. Hay que tener en cuenta que una cosa son los entrenamientos; otra, los amistosos. Entonces ahí vamos a sacar conclusiones para tratar de que, cuando avance el año, llegue un momento en el que tengamos un grupo sólido con el que trabajaremos para el Sudamericano 2023.

¡Seguimos preparándonos! ⚽️



Nuestra @SeleccionPeru Sub 20🇵🇪 no se detiene y jugará dos partidos amistosos ante @LaRoja 🇨🇱 en Lima. #ArribaPerú 💪🏻 pic.twitter.com/PNTvetuJLp — Selección Peruana 🇵🇪 (@SeleccionPeru) May 28, 2022

—¿Afecta al proceso de las selecciones juveniles no ir al Mundial de Qatar?

Creo que afecta a todo. Ir al Mundial te da muchos beneficios en términos generales como económicos, imagen. Se abren puertas cuando una selección está en el Mundial. Lógicamente que no ir afecta bastante, pero no solamente a las selecciones juveniles sino a todo el país.

—Pero hablando de la Sub 20, ¿se corta un proceso o camino ya planeado?

Directamente no porque a nosotros no nos impide trabajar como lo venimos haciendo. Seguiremos de la misma forma. Pero hay daños colaterales como el tema económico, por ejemplo. Clasificar te da una inyección económica que se puede invertir. Pero después no nos va a cambiar el objetivo y la programación que tenemos.

—¿En este casi medio año al mando de la Sub 20 pudo conversar con Ricardo Gareca sobre cómo trabajar o si hay una línea trazada?

Hemos intercambiado opiniones, conversaciones rápidas, pero no hemos tocado ningún tema de proyecto. Yo entiendo perfectamente lo que es estar al frente de una selección mayor y la atención que se requiere. Además, la selección estaba jugando las Eliminatorias y luego el repechaje, no daba como para estar hablando de otras cosas. La cabeza de Ricardo evidentemente estaba puesta en esos partidos tan importantes y tampoco voy a estar interfiriéndolo.

—¿En caso renovara, Ricardo Gareca debería vigilar el lado futbolístico de todas las divisiones?

No sé la verdad. Es un tema bastante personal. Es como cuando trabajas en una institución y te dicen que tienes que mirar la formativa, pero a los dos partidos pierdes y te vas. Más que eso, creo que debe haber una estructura. Después, lógicamente si el entrenador tiene ideas claras, experiencia, es bueno que aporte. Me ha pasado cuando he trabajado en algún club en el que me han pedido alguna opinión y la he dado. Pero de ahí a obligar a trabajar de una manera, no sé si está bien.

—¿Gareca es de esos técnicos que suele opinar buscando aportar su idea?

Ricardo ha sido muy respetuoso de todo. Nunca se ha metido a intentar cambiar cosas que se venían manejando. Sí ha dado opiniones y aconsejó cuando le han pedido. Siempre estuvo presto a eso.

—Juan Carlos Oblitas habló que el próximo año habrá más exigencia a los clubes a nivel de menores. ¿Como técnico de la Sub 20 propuso alguna idea?

Nosotros tenemos la atención puesta en lo que es la actualidad. Creo que es un tema más de Ernesto Arakaki (director de la Unidad Técnica de Menores de la Federación Peruana de Fútbol) que mío. Yo como entrenador estoy abocado a lo que va a ser este proceso hasta el Sudamericano que es el año que viene. Evidentemente hay que hacer una reestructuración importante. Las cosas no están bien a nivel de menores, pero no es un tema que me incluya a mí directamente. Yo me aboco a lo que tengo que hacer ahora más que lo que puede pasar en el futuro.

—¿Cuál debería ser ese primer gran paso para iniciar la reestructuración?

El tema de menores debería formalizarse. Los clubes, de una vez por todas, deben tener divisiones formativas. Hoy son pocos los clubes que lo tienen. No pasa como en otros países. En Uruguay, por ejemplo, cada institución tiene sus divisiones menores. Es un tema bastante amplio que no se resolverá de un día para otro. Pero sí de una vez se deben tomar cartas en el asuntos para ver si se puede formalizar ese tema.

La selección Sub 20 jugará dos amistosos ante Chile en julio. Luego tiene pactado amistosos ante Uruguay y participará en un cuadrangular en México. (Foto: GEC)

—En los cuatro microciclos que tuvo convocó a 57 jugadores. Marlon Perea, Gilmar Paredes, Leonardo Díaz y Flavio Alcedo son los que llamó más veces (4). ¿Le preocupa que ninguno tenga minutos en el primer equipo de Cristal este año?

Lógicamente que nos preocupa que no tengan minutos en Primera, pero más nos preocupa que no tengan minutos en ningún lado. Antes de ir a la gira, varios chicos no han tenido minutos en ningún momento porque no se jugaba el Torneo de Reserva. Así era difícil. Nos preocupa que no jueguen en términos generales porque creemos que la competencia es el lugar donde el futbolista crece y se desarrolla.

—¿Está de acuerdo con la bolsa de minutos?

Sí. Es una de las maneras en la que los chicos pueden tener competencia. Se podrá decir que la bolsa fuerza a debutar a jugadores que no están preparados, pero desgraciadamente los clubes no están acostumbrados a darle minutos a los chicos jóvenes. Y no se puede comparar con otros países porque afuera hay otra idiosincrasia, otra estructura. En Uruguay, por ejemplo, se da de manera natural. Si acá fuera así, natural, la bolsa no existiría. Pero no es así. De una manera u otra, hay chicos que han tenido la oportunidad de jugar gracias a esa regla.

—Pero ahora la regla permite darle 180 minutos en la bolsa a clubes que dan dos o más jugadores a la Sub 20. Alianza, Cristal y la ‘U’ han cumplido más por eso que por poner jugadores en cancha…

Eso es para que los clubes accedan a ceder jugadores a la Sub 20 porque los microciclos no siempre son en fecha FIFA. Entonces tenemos que estar hablando con los clubes para que nos puedan prestar a sus jugadores. Con respecto a los jugadores, no han jugado en Primera, pero los hemos tenido nosotros. En algo hemos ganado. Si bien hay muchas cosas por mejorar, hay otras que se han dado pasos hacia adelante.

—Otra particularidad de la bolsa es que los cuatro jugadores que más minutos suman -Diego Enriquez y Yimy Gamero de Binacional, Ascues de Municipal y Celi de Mannucci- no fueron formados en sus actuales clubes…

Claro, pero ahí tienes: si no hubiera bolsa, esos chicos no jugarían. Y están jugando hoy. Y no solamente por la regla sino porque se ganaron el derecho a jugar por rendimiento. Entonces, como te digo, siempre algo positivo se ve en la bolsa de minutos.

—Pero los clubes deciden prestarse jugadores para cumplir y no se esfuerzan en formar, una problemática que no se resuelve con la bolsa

El tema es que no está en los clubes formar futbolistas para que lleguen a primera división. No se tiene esa costumbre, esa manera de trabajar para fomentar que jóvenes asciendan al primer equipo por eso tienen que traer de otro lado. La idea es que cada club tenga divisiones menores, que se preocupen por formar chicos.

—¿Es mejor un Sub 20 entrenando en el primer equipo pero sin jugar como Kluiverth Aguilar en el Lommel de Bélgica o uno jugando en la reserva de algún equipo como David Mejía en el Atlanta United 2 de Estados Unidos?

Ninguno de los dos planos son ideales. A Kluiverth lo tuvimos ahora en el último microciclo y le dije que tiene que jugar, competir, porque el hecho de estar en el exterior no quiere decir que va a estar en la selección y ser titular. Él tiene que competir. Está en la edad en la que tiene que tener minutos, continuidad.

UN MAPA DE LA EXPORTACIÓN DE CRACKS EN SUDAMÉRICA

—En su club apenas jugó 177 minutos en toda la temporada anterior…

Yo me acuerdo que cuando tenía 18 años, ya había debutado pero no era titular, Ladislao Mazurkiewicz, uno de los más grandes porteros uruguayos, me dijo: “Gustavo el año que viene tienes que jugar, si no dedícate a otra cosa”. Fue duro, pero es la realidad. Y no estoy diciendo que si no juegas en Primera a esa edad tienes que dedicarte a otra cosa, sino que la competencia es lo más importante. Entonces el jugador también tiene que ver la posibilidad de buscar otro lugar si no juega donde está. La competencia siempre va a estar por encima de todo y todos los chicos siempre tienen que tener minutos, en una categoría u otra. Lógicamente nosotros quisiéramos que sea primera división, pero si no es así en Reserva o Sub 18. Pero que estén compitiendo.

—Se habla mucho y bien de Sebastien Pineau. ¿Qué referencias nos podría dar de él?

Es un chico que tiene muchas condiciones, un ‘9′ muy movedizo que no es tan posicional sino que mete muchas diagonales. Estamos muy contentos con él, creemos que tiene mucho para crecer. Esperemos que pueda tener una posibilidad de jugar en Primera, es lo que más queremos porque la Liga 1 te da otro roce, se aproxima al nivel de lo que es un torneo sudamericano donde las demás selecciones tienen a casi todos sus futbolistas jugando en la profesional. No son titulares, pero están ahí, tienen minutos, están entrenando con el primer equipo.

—Otro nombre es el de Quembol Guadalupe, defensor de 18 años de padres peruanos que ha sido invitado para entrenar con la Sub 20 de Estados Unidos. ¿Conversó con él para el siguiente microciclo?

No voy a adelantar quiénes van a estar en el microciclo, pero sí, hablé con él y con varios chicos que están en el exterior. Quembol es uno de los jugadores que está dentro de nuestro radar para poder verlos en algún momento.

—Hoy más que nunca se verá el trabajo en menores con miras al próximo Mundial. ¿Hay un nuevo Paolo Guerrero, André Carrillo o Christian Cueva en la Sub 20?

Es difícil decir que van a aparecer nuevos Cueva o Carrillo. Depende mucho del trabajo. O sea, materia prima hay. Eso es indudable. El Perú siempre ha tenido buenos futbolistas. El tema está en tener una buena formación en todo sentido, que es la parte donde estamos acéfalos. No todos los equipos trabajan de la misma manera, no todos los equipos tienen psicólogos, coaches, casa hogar… no todos se preocupan por la alimentación del futbolista, por su desarrollo integral. Esa es la parte donde hay que atacar.