Decidió responder el comentario de Quembol Guadalupe. El jugador de Orlando City aceptó la invitación de la Sub 20 de Estados Unidos, porque no fue considerado por la selección peruana sub 20. Ante esto, Gustavo Roverano decidió dar los motivos por los que el zaguero no fue considerado.

El estratega de la selección peruana Sub 20 señaló que no ha descartado al jugador de la MLS, quien no fue considerado para este primer microciclo pensando en el Sudamericano que se disputara este año en Colombia.

“Hemos cumplido dos meses al mando de la selección y tratamos de conocer todo el universo de futbolistas y estamos viendo no solo a los chicos que están en primera división, sino también lo que están en Reserva y en la Sub-18. Los estamos conociendo en los microciclos y es bastante positivo”,sostuvo Roverano en declaraciones a Radio Ovación.

“Hay dos chicos que están en Estados Unidos: David Mejía, que es un extremo y puede jugar en cualquier posición de ataque, y John Cortés, quien se desempeña como lateral izquierdo, además otro zaguero por ese sector. Quembol Guadalupe y Diego Otoya son varios chicos que estamos viendo. No estamos en condiciones de descartar a nadie”, agregó el DT de la Sub 20.

Por otro lado, Gustavo Roverano confirmó un par de amistosos en el Río de La Plata: “Este miércoles inicia el Microciclo, por lo que el martes tienen que estar en Videna para hacerse las pruebas. El domingo (01 de mayo) viajamos a Uruguay y Argentina para jugar amistosos, contras las selecciones Sub-20 de cada país”.