El directivo de la FPF confirmó un nuevo amistoso ante la selección de Bolivia en marzo del 2027. (Foto: Bicolor)
El directivo de la FPF confirmó un nuevo amistoso ante la selección de Bolivia en marzo del 2027. (Foto: Bicolor)
Por Redacción EC

Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre el amistoso entre Perú y Bolivia en Matute. El directivo destacó los entrenamientos y confirmó un partido de revancha para marzo del 2027.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?