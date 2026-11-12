Jean Ferrari, director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), se pronunció sobre el amistoso entre Perú y Bolivia en Matute. El directivo destacó los entrenamientos y confirmó un partido de revancha para marzo del 2027.

“He visto unas muy buenas prácticas, con mucha dinámica. También el hecho de que hayan jugadores jóvenes hace justamente que esa dinámica se pueda implantar dentro de los entrenamientos. La dinámica con la que se ha trabajado esta semana ha sido realmente buena, así que es hora de trasladarlo al partido y comenzar a ver la exposición de los futbolistas”, señaló Ferrari, quien espera observar el desempeño de los convocados.

MIRA AQUÍ: Lucca Mesinas brilla en Punta Rocas y clasifica a la cuarta ronda del ISA World Surfing Games 2026

Además, resaltó que el proceso debe servir para identificar nuevos talentos y ampliar las alternativas del comando técnico. El objetivo, explicó, es contar con futbolistas capaces de responder ante las exigencias de futuras competencias internacionales.

“La idea es que se pueda seguir viendo jugadores que puedan, de alguna manera, estar en esa alta competencia que tanto buscamos y que el profesor pueda tener las herramientas para afrontar una eliminatoria que sea durísima”, agregó.

El directivo también rechazó que Perú busque imitar el modelo boliviano y cuestionó esa comparación por los antecedentes mundialistas y las condiciones particulares en las que juega su rival. “Lamento sus declaraciones porque Bolivia en toda su historia ha ido solamente una vez al Mundial, entonces es ilógico poder pensar en algo similar o hacer una réplica cuando, además, sabemos que es el único equipo en la historia del fútbol mundial que juega a más de tres mil quinientos metros de altura”, manifestó.

Finalmente, Ferrari respondió con ironía a la posibilidad de jugar en Cusco o Puno y pidió cautela al tratarse de un amistoso, cuyo segundo enfrentamiento será en marzo. “En nuestro caso, estaremos pensando en llevarnos a Cerro de Pasco, a ver si les va a gustar”, comentó.