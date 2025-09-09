No fue el acostumbrado número de fanáticos que solía asistir en otras ocasiones, pero se vivió un ambiente de unión y amor por la blanquirroja.
Pese al mal momento deportivo que atraviesa la , el hincha no piensa abandonar, y el último lunes por la noche se hizo presente a pocas horas del encuentro ante Paraguay por Eliminatorias.

No fue el acostumbrado número de fanáticos que solía asistir a los ya tradicionales banderazos, pero se vivió un ambiente de unión y amor por la blanquirroja.

Los seleccionados agradecieron el apoyo y compartieron algunos instantes con ellos, firmaron algunos autógrafos y se tomó la postal para inmortalizar el momento.

Con la derrota ante Uruguay en Montevideo, Perú quedó fuera de carrera, por lo que este partido es solo para cumplir con el calendario.

Alineación de Perú

Pedro Gallese; Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Renzo Garcés, Marcos López; Renato Tapia, Sergio Peña, Yoshimar Yotún; Joao Grimaldo, Kenji Cabrera y Luis Ramos.

El encuentro está programado para este martes 9 de setiembre desde las 6:30 p.m. (hora peruana) y será con arbitraje del argentino Nicolás Ramírez.

