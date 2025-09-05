La selección peruana quedó oficialmente fuera del Mundial que se realizará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México. Esto luego de caer 3-0 ante Uruguay en Montevideo por la fecha 17 de las Eliminatorias sudamericanas.

En ese sentido, Jean Ferrari, director general de la FPF que acompañó a la Bicolor en el mítico estadio Centenario de la capital uruguaya, analizó el presente del equipo de todos, pero también el futuro del técnico Óscar Ibáñez.

“Hay amistosos, yo no puedo adelantar una opinión hoy con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso, y el proceso termina el día martes (9 de septiembre)”, declaró Ferrari.

“He estado en una etapa de análisis, de observación básicamente, y bueno, definitivamente hoy el resultado golpea, que fastidia evidentemente, pero bueno, también hay que ver el otro lado, se está terminando un proceso donde yo siempre trato de ver el vaso medio lleno, y donde si bien se termina, lo que te está dando es pie para iniciar un nuevo proceso. Así que es una buena oportunidad para ver qué cosas se han hecho evidentemente mal y a partir de ahí hacer las correcciones correspondientes porque hay mucho por corregir y esa justamente va a ser mi tarea”, añadió.

Cabe recordar que Óscar Ibáñez asumió el cargo de director técnico de la selección peruana en febrero de este año tras la destitución de Jorge Fossati por malos resultados. Ibáñez se convirtió en el tercer entrenador de la Bicolor en estas Eliminatorias que empezaron con Juan Reynoso.

