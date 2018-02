Por: Víctor Garay Luna



En la exposición fotográfica “Mundialistas” del archivo de El Comercio hay imágenes inéditas de la selección peruana que hizo historia en la década de los 70 y 80. Aquel grupo triunfador tenía un líder respetado y querido: Héctor Chumpitaz. El ‘Capitán de América’, en pleno recorrido por ese pasado que enorgullece, se animó a recordar sus anécdotas con la Bicolor y a hablar sobre la próxima participación de la Blanquirroja en Rusia 2018.



— A pesar de los años, la gente lo sigue queriendo. ¿Qué siente en cada homenaje que le hacen?



Es muy bonito que te sigan recordando. Esto es el reflejo del buen trabajo que hicimos con mis compañeros vistiendo la camiseta de la selección peruana. El cariño de la gente y los homenajes son bien recibidos, porque logramos cosas que pusieron de pie a todo el Perú. Ahora estamos cerca de que este nuevo grupo de muchachos también deje huella. Esperemos que lleguen lejos.



— Al ver esta exposición, ¿qué es lo primero que se le vino a la mente?



Son sentimientos indescriptibles, como si hubiese regresado a esos instantes. Luego de ver las fotos comencé a recordar muchas cosas vividas con mis compañeros. A pesar de los años siempre existe el mismo respeto entre todos y eso es bueno. Este pequeño homenaje que realizan al poner estas fotos a pocos meses del Mundial va a aumentar el compromiso del hincha y hará que renueve su fe con la selección.



— Tras tantas batallas con la selección, ¿con qué momento se queda?



Si tuviese que elegir rápidamente es con el partido ante Argentina en la Bombonera. Los dejamos fuera del Mundial en un encuentro muy reñido. Felizmente ‘Cachito’ Ramírez tuvo un gran día. Con la selección peruana he pasado cosas muy bonitas.



— Una de ellas, su gol ante Bulgaria en el Mundial México 70…



Claro, eso también fue inolvidable. Perdíamos 2-0 en nuestro debut. A eso hay que agregarle el terremoto en Huaraz, que fue un golpe para todo el grupo. Mi gol de tiro libre, con caída incluida, fue el del empate. Los búlgaros nos habían complicado todo el primer tiempo; sin embargo, reaccionamos y nos llevamos nuestro primer triunfo. Es emocionante volver a recordar.



— Este nuevo grupo también quiere hacer historia. ¿Cómo analiza el grupo que le tocó a Perú?



En el Mundial no hay equipo fácil ni grupo fácil. Todos los rivales son complicados. Si vas con una actitud soberbia no se logrará nada. No se puede menospreciar a nadie. Por ejemplo, Australia es una selección con jugadores de gran nivel. Físicamente son muy fuertes. Nueva Zelanda ya nos complicó con su biotipo, así que tenemos que tener cuidado. Dinamarca tiene a casi todo su equipo jugando en grandes ligas y Francia sigue siendo una potencia.



— ¿Cuál sería la clave para avanzar de ronda?



No confiarse y que sigan jugando como lo hicieron en las Eliminatorias. Además se tienen que preparar de la mejor manera para que lleguen en óptimas condiciones. Todos los elegidos deben estar en un nivel superlativo. Al Mundial tienen que ir los mejores.



— Bajo esa premisa, ¿sería positiva la convocatoria de Claudio Pizarro?



La elección final la tiene Ricardo Gareca, quien ya dijo que todos tienen las puertas abiertas. Depende de él elegir a su grupo final. Recordemos que solo van 23 y tres tienen que ser arqueros. Si tendrían que elegir entre Raúl Ruidíaz y Claudio Pizarro, yo optaría por Raúl porque está pasando por un gran momento en México. Es figura en el Morelia y lo demuestra fecha a fecha. Ahora Claudio está jugando pocos minutos y su momento no es el adecuado para que sea llamado, pero cualquier cosa puede pasar de aquí al Mundial. Aún quedan meses para armar la lista definitiva. Recordemos que él es un futbolista experimentado y sería de gran aporte, pero tiene que estar activo.



— ¿Cree que Paolo Guerrero llegará bien al Mundial?



Felizmente la sanción se redujo a seis meses. Yo creo que físicamente estará muy bien y seguro jugará algunos amistosos para que llegue en óptimas condiciones. Esperemos que su sanción se reduzca para que vuelva a jugar pronto.



— ¿Cómo califica el trabajo de Ricardo Gareca al mando de la selección?



Yo creo que hizo un buen trabajo. Sobre todo en la última parte de las Eliminatorias. Recordemos que no iniciamos bien y recién en la segunda ronda las cosas cambiaron. La clasificación se da porque Ricardo Gareca armó un grupo comprometido y todos estaban en un buen nivel. Además hay que ser sinceros, los tres puntos ante Bolivia nos ayudaron mucho.



— ¿Por qué a los equipos peruanos les va mal a escala internacional?



Porque la selección clasifica no quiere decir que a los equipos peruanos les tiene que ir bien. Hay mucho trabajo por hacer para que los clubes rindan en torneos internacionales. La formación es una de ellas, los jugadores tienen que ser muy profesionales y los equipos también. Del once que clasificó al Mundial, la mayoría juega en el extranjero. Si comparas el nivel de ellos con los del campeonato local, hay mucha diferencia.



— Pedro Troglio tendrá que trabajar con un equipo con poca experiencia en Universitario. ¿Qué tan difícil es guiar a este plantel?



Fue dura la eliminación, pero tiene que servir para corregir errores. En el plantel de la ‘U’ hay pocos jugadores de experiencia y muchos que recién debutaron en primera. La adaptación no es fácil. Pasar de reserva al primer equipo cuesta. Lo preferible es llevarlos de a pocos, pero con lo que pasa se les está obligando a que despeguen rápido. Felizmente, el profesor Pedro Troglio trata de no cargarlos con toda la responsabilidad y eso es bueno.