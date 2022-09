Nuevamente, la hinchada incondicional de la ‘Blanquirroja’ presente y cantando el himno a todo pulmón, no importa el lugar, siempre harán retumbar cualquier escenario deportivo. En la previa al inicio del duelo por el partido amistoso entre Perú vs. México, el Rose Bow estalló con el cántico de los jugadores e hinchas presentes.

Perú vs. México: la previa

La selección peruana volverá a la actividad después de la derrota ante Australia, por penales, en el repechaje para el Mundial Qatar 2022. Si bien el resultado fue muy duro para los futbolistas, Juan Reynoso, flamante nuevo entrenador de la ‘Blanquirroja’, aseguró que hay un mejor ánimo en el plantel. El técnico aspira a debutar con pie derecho, con la presencia de algunas novedades, como Piero Quispe o Bryan Reyna.

El argentino Gerardo ‘Tata’ Martino, seleccionador de fútbol de México, admitió el martes la necesidad de mejorar la definición de cara a gol y dio algunas pistas sobre la línea ofensiva que convocará al Mundial de Catar.

México, que disputará amistosos ante Perú y Colombia el 24 y 27 de septiembre en California (Estados Unidos), se quedó sin anotar en sus tres últimos duelos ante equipos suramericanos, con derrotas ante Uruguay (3-0) y Paraguay (1-0) y un empate ante Ecuador (0-0).

“Los tres partidos no fueron lo mismo. Con Uruguay era lógico que no cayera el gol porque el equipo no tuvo gestación de juego (...) Con Ecuador y Paraguay sí me preocupa porque hicimos todo para llegar a situaciones de gol”, dijo Martino en una conferencia de prensa en Los Ángeles (California).

“El entrenamiento de esta mañana fue un calco del partido con Paraguay y también erramos los goles”, señaló. “Si tuviera que elegir una preocupación me quedo más con la escasez (de goles) que con la falta de creación. A este nivel se paga un alto precio por no convertir”.