Ver Honduras vs Bermudas EN VIVO: sigue la transmisión del partido en el estadio Bermuda National Sports Centre por la clasificación de la Concacaf para la Copa de Oro. ¿Cuándo y a qué hora es el partido? El duelo se disputa hoy viernes 21 de marzo de 2025, desde las 5:00 PM de Honduras, que son las 6:00 PM de Perú. ¿Dónde ver? El partido se puede mirar por el canal de la Concacaf en YouTube, ViX Premium y Disney Plus (ESPN). No recomendamos el uso de páginas para ver fútbol gratis por internet, como Fútbol Libre TV, Pelota Libre, entre otras.

