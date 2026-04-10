Perú enfrenta a Uruguay en Cusco por la Liga de Naciones Femenina en un partido importante para seguir sumando en el torneo. La ‘Bicolor’ buscará aprovechar su localía para quedarse con el triunfo, mientras que el equipo uruguayo también saldrá a ganar, lo que promete un encuentro disputado de inicio a fin. El duelo entre Perú vs. Uruguay será transmitido por la señal de DirecTV Sports (DSports) mediante suscripción, desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el viernes 10, desde las 4pm (hora Perú).

Perú enfrenta a Uruguay en Cusco por la Liga de Naciones Femenina en un partido importante para seguir sumando en el torneo. La ‘Bicolor’ buscará aprovechar su localía para quedarse con el triunfo, mientras que el equipo uruguayo también saldrá a ganar, lo que promete un encuentro disputado de inicio a fin. El duelo entre Perú vs. Uruguay será transmitido por la señal de DirecTV Sports (DSports) mediante suscripción, desde el estadio Inca Garcilaso de la Vega, el viernes 10, desde las 4pm (hora Perú). VIDEO RECOMENDADO: