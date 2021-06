Conforme a los criterios de Saber más

Cuando pisaba el área rival con pelota dominada lo hacía con la fuerza de un Ferrari: imparable, y con una habilidad que dejaba boquiabierto a su “compadre” Johan Cruyff. Así era el eterno “Cholo” Sotil, un rompe cinturas que se inmortalizó a punta de goles y jugadas de ensueño, durante la década de los 70s con la rojiblanca. ¿Cuál es su balance después de la fecha doble de Eliminatorias? Toma la palabra un campeón de América (en 1975).

-Perú repitió la hazaña en Quito. ¿Qué le pareció el triunfo?

La selección necesitaba ganar para seguir en la lucha por ir al Mundial. Ahora empezamos de nuevo. Fue importante la inclusión de Gianluca Lapadula.

-Rindió en la altura y dio pase para los goles de Cueva y Advíncula…

Lapadula demostró que puede desarrollarse bien en el llano y altura. Corrió e hizo diagonales que a cualquiera funde, cansa, pero fue meritorio su esfuerzo, trabajo, al igual que todos los muchachos.

-Lapadula no le teme a la patada, siempre va al frente…

Tiene contextura fuerte. Está acostumbrado a ese juego, no tiene problemas en ese sentido. Y mira que los ecuatorianos eran de metro noventa, salían a rascarlo, pero apeló a su contextura. Además, la habilidad de Cueva y Advíncula, quienes fueron asistidos por Lapadula.

Hugo Sotil fue vacunado el mes pasado contra el COVID-19. (Foto: GEC).

-Hugo Sotil era de acero, siempre iba al choque…

Yo jugaba con centrodelanteros fuertes que iban al choque como Jaime Mosquera, Manuel Mellán. En Europa, con muchachos corpulentos. Cuando vine a la selección peruana tenía a “Perico” León, Guillermo La Rosa, ellos distraían a los rivales. Por eso, Cuevita con su habilidad se dio maña para anotar un gol. Siempre hay que tener un centrodelantero como Lapadula, que va al choque, y aprovechar eso.

-¿Le gustaría ver en acción a Lapadula-Guerrero?

Siempre lo dije, Guerrero debe jugar con un delantero que vaya al choque, que haga diagonales y brinde facilidades en ataque, Lapadula es su futuro acompañante para otros compromisos en la selección.

-Cueva se reencontró con el gol. ¿Qué le faltaba?

Un jugador como Lapadula. Él pudo hacer más goles. Cuando Lapadula corría para un lado al otro, los ecuatorianos no sabían para donde ir a marcarlo. Cuevita jugó más tranquilo, igual Carrillo. Hasta Advíncula hizo una pared con Lapadula.

Ricardo Gareca dio a conocer la lista de jugadores convocados para la Copa América y la novedad es que no figuran Paolo Guerrero, Carlos Zambrano y Luis Advíncula. Por otro lado, Santiago Ormeño se vestirá de blanquirrojo por primera vez.

-Perú renació en Quito…

El empate no servía, solo el triunfo. Con el 2 a 0 tuvimos que tener más el balón, oxigenarnos, ya que después con el 2 a 1, todos nos pusimos nerviosos. Fue un resultado engañoso, felizmente se pudo ganar.

-¿A quién le hace recordar Lapadula?

A los que van al choque. A mí en tres cuartos del campo me regalaban caricias, dentro del área me metían cabezazos, puñetes, los árbitros miraban la jugada y no decían nada.

-Se viene la Copa América. ¿Es posible ganarla?

Creo que las selecciones sudamericanas no irán a Brasil con toda su gente completa. Van a rotar y probar jugadores. Ojalá Perú se anime a poner muchachos para que tengan rodaje internacional, los que no han venido jugando. Después cuando vuelvan a las Eliminatorias, tendrán mayor experiencia para seguir sumando puntos. Los muchachos son los que defenderán los colores del Perú. Lamentablemente nosotros en el 70 éramos unos monstruos, pero demoraron un poco en seguir apostando por las canteras para seguir jugando mundiales. Pasaron muchos años para volver a otro Mundial, no hay que volver a esperar eso. El profesor Gareca debe darle oportunidad a los muchachos en la Copa América.

-¿Ecuador, Venezuela, Colombia, Bolivia y Chile son nuestro rivales inmediatos?

Ojalá sigan perdiendo puntos y nosotros sumando, ya que Brasil y Argentina están prácticamente clasificados.

-¿El VAR hizo justicia con Perú en Quito?

Sí, pero nos puso los pelos en punta. Cuando hacen un gol, lo primero que ahora tienen que mirar es al juez de línea, ya ni celebrar bien se puede. Ahora el árbitro mira al juez de línea, luego escucha y va al VAR.

-¿Hay mucha polémica con el VAR?

Tiene muchas fallas. El único VAR que me gusta es el otro (risas).

Johan Cruyff le reconoció a El Comercio, en el 2013, que Hugo Sotil fue un gran amigo y que nunca se distanciaron. (Foto: Don Balón)





-¿Farfán todavía tiene fútbol para seguir en la selección?

Claro. Ojalá se recupere pronto y vuelva a sonreír en un campo de juego, donde es feliz. Tiene mucho por dar al fútbol peruano. Es un jugador fuerte, se recuperará.

-Barcelona no ganó nada. ¿Qué opina sobre su irregular campaña?

Todo empezó mal desde el inicio de pretemporada con los problemas con Koeman, quien no quería a Suárez. Resulta que se fue al Atlético y fue goleador, campeón, el mejor, pero en Barcelona lo sacaron. No está acabado, está más fuerte. Ojalá las cosas cambien para bien del club y vuelvan a ganar la Liga, Champions, pero deben tener una plantilla amplia, de 30 jugadores.

MÁS EN DEPORTE TOTAL

VIDEO RELACIONADO

Desde su llegada en marzo del 2015, Ricardo Gareca elevó las estadísticas de la Selección Peruana en este tipo de torneos. Con Brasil como primer rival de la competencia, repasa cómo le fue a la Blanquirroja en sus debuts al mando del ‘Tigre’.