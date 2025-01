El final de la historia lo sabemos todos. Es historia del Perú. El ‘Cholo’ se escapó de la concentración del Barcelona para llegar al tercer partido -el del desempate- de las finales ante Colombia por la Copa América de 1975 y anotó el gol con el que todo el país abrazó por última vez aquel hermoso trofeo que nos catapultó a la cima del continente.

El gol de Hugo Sotil a Colombia que le dio la Copa América de 1975 a Perú:

Gracias por darnos nuestra Segunda Copa América 🏆. ¡QEPD, Don Hugo ‘Cholo’ Sotil! pic.twitter.com/8siFS5Dyug — Jonathan Pizán  (@jonathanpizan) December 30, 2024

Pero la historia detrás, de cómo cometió esa locura por su país, lo contó en su última visita a la redacción de El Comercio. En el histórico local ubicado entre el jirón Lampa y jirón Santa Rosa, en el Centro de Lima, que guarda entre sus rincones la historia del Perú durante 185 años, Sotil recordó cómo sucedió todo.

“En estos tiempos no eran como hoy, que cuando te convoca tu selección la FIFA ordena que el jugador sea cedido. En ese tiempo el club que contrataba pagaba una cantidad fuera y necesitaba que los jugadores defiendan sus colores, se queden”, recordó en 2019, en la previa de la final que disputó la Bicolor ante Brasil por la Copa América.

Hugo Sotil jugó en Barcelona e hizo gran dupla con Johan Cruyff.

La historia de la ‘rebelión’ que alegró un país

En 1975, la Copa América se jugaba en un formato diferente al de ahora. Para empezar, no había sede fija. Después se sorteaban tres grupos con tres selecciones para que el mejor de cada zona clasificara a las semifinales, donde estaba esperando el campeón vigente.

Perú se instaló en el grupo B con Chile y Bolivia, y terminó como líder ganando tres y empatando un partido (se jugaba a ida y vuelta). Pero sin el Cholo, a quien el Barcelona, según cuentan los reportes de la época, no lo quiso ceder.

En semifinales, la Bicolor chocó con Brasil en una de las llaves, mientras que Colombia enfrentó a Uruguay, el campeón en ese momento. Aún sin Sotil, la selección venció 3-1 en la ida y cayó 2-0 en la vuelta, por lo que un sorteo hizo que clasifique a la gran final para verse las caras con el conjunto colombiano que derrotó a los charrúas.

"Dámela un ratito, Cholo", le parece decir Juan Carlos Oblitas a Hugo Sotil. El camerino peruano dentro el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas, está repleto de campeones. La selección peruana le acaba de ganar a Colombia en el partido de definición de la Copa América 1975. | Foto: Archivo Histórico El Comercio

Ya en la gran final, Perú cayó en la ida ante Colombia por 1-0 en el Campín de Bogotá, pero en la vuelta ganó 2-0 con tantos de Juan Carlos Oblitas y Oswaldo Ramírez. La Blanquirroja estaba ahí, pero faltaba alguien: Sotil. El Cholo, sabiendo que habría una tercer partido, no lo pensó dos veces y decidió cruzar el charco a como dé lugar.

“No quisieron darme permiso. Entonces cuando hablo con mi madre, me dice que habría un tercer partido. No lo pensé dos veces. En ese tiempo jugábamos cada fin de semana. Habíamos ganado, recuerdo, y le dije a mi señora que me saque un pasaje para Madrid. Luego hice conexión Madrid-Caracas y pude llegar al otro día, a las 6 o 7 de la noche, para reunirme con todos mis compañeros”, contó don Hugo.

“Yo no sabía en qué hotel estaban hospedados ni dónde estaban entrenando. Al taxista le pregunté, pero tampoco sabía. Por suerte pude llegar cuando faltaba media hora para acabar un entrenamiento. Se sorprendieron. Saludé a todos y le digo a Marco (Calderón) que quería descansar, que he jugado y viajado. (El técnico) le ordenó al Chino Pepe (utilero) que me dé una camiseta y dijo: ‘a mi no me van a venir con que estoy cansado’. Me hizo entrenar media hora”, añadió.

Pocos saben, pero desde Colombia hubo una inocentada que hizo que la historia se haga realidad. Según el historiador colombiano Guillermo Ruiz Bonilla, luego de jugarse el segundo partido, la Federación Peruana de Fútbol pidió que se postergara el encuentro definitorio “un par de días”, solicitud que aceptaron. Con eso, Sotil logró llegar y estar presente.

Hugo Sotil ganó la Copa América de 1975 con la Selección Peruana. (Foto: GEC)

Aunque no jugó durante todo el campeonato, el Cholo fue titular aquel 28 de octubre de 1975 en el estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Y fue la gran figura: anotó el gol del triunfo y provocó un penal que Teófilo Cubillas no pudo convertir.

“Recuerdo una jugada en la que mi compadre Teófilo (Cubillos) remata y la pelota queda dando botes casi dentro del área. Gracias a Dios había llevado chimpúnes con toperoles altos porque el campo estaba malísimo. Así que no lo pensé dos veces y pude rematar bien al arquero Antonio Zape, a su lado izquierda, ya que tenía ese brazo un poco lesionado”.

Con el título bajo el brazo, Sotil volvió al Barcelona. Aunque algunos dicen que el club siempre supo y estuvo de acuerdo en que viajara a Venezuela, otros periodistas de la época señalan que si no fuera por la popularidad del Cholo y su rendimiento en el equipo, hubiera recibido un fuerte castigo. Más allá de eso, su acto de amor por el Perú tuvo su soñada recompensa: fue el héroe.

Revive la emotiva entrevista de Hugo Sotil en la histórica redacción de El Comercio: