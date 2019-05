¿Por qué no estarán estos seis mundialistas en la Copa América? | FOTOGALERÍA

La lista de 23 jugadores convocados para la Copa América ha traído sorpresas. Entre ellas, las más notorias fueron las ausencias de seis jugadores que fueron mundialistas en Rusia 2018: José Carvallo, Alberto Rodríguez, Nilson Loyola, Christian Ramos, Wilder Cartagena y Pedro Aquino.

Las ausencias de Rodríguez y Aquino, básicamente, se deben a la poca continuidad que han tenido en los últimos meses al estar lesionados. El primero no juega con la selección desde el último Mundial, mientras que el volante del León jugó por última vez

con el conjunto mexicano a fines de enero de este año. Ambos se vienen recuperando de sus lesiones.

La decisión de no llevar a José Carvallo, Christian Ramos y Wilder Cartagena pasa por una determinación netamente personal del comando técnico. Causa asombro que Ricardo Gareca haya prescindido de ellos.

El caso de Loyola es parecido a lo sucedido con el 'Mudo' y Aquino: el poco rodaje que ha tenido en Brasil. No obstante, la falta de continuidad del ex Melgar no se debe a alguna lesión. Su técnico, en el Goiás, no le ha dado las oportunidades necesarias para mostrarse.