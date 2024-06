—¿Cómo llega este Chile de Ricardo Gareca al debut ante Perú por la Copa América?

Estos primeros meses de trabajo de Ricardo [Gareca] han sido muy positivos. Las expectativas que creamos en torno a su persona, por lo que había hecho con la selección peruana, fueron muy altas, y en estos primeros partidos de preparación confirmaron la importancia de una nueva planificación, estructura, estilo y forma de jugar. Se vio reflejado en la actitud de los jugadores frente a Albania, Francia y Paraguay. Estamos muy optimistas con esta selección por lo que ha mostrado.

—¿Cuál es la obligación de Ricardo Gareca con Chile: esta Copa América o clasificar al Mundial?

Ricardo no tiene ninguna obligación. Él fue contratado para llevar a Chile a lo más alto nuevamente, a tratar de ser protagonista. Y eso toma tiempo. Aún así, él ha dicho que irá a ganar la Copa América. Pero el objetivo principal es estar en el Mundial del 2026. Hace dos mundiales que Chile no está. Entonces creo que la Copa América servirá para la renovación de jugadores, pero a su vez no desprenderse de los referentes. En ese aspecto, ha equilibrado de manera perfecta esa complementación entre juventud y experiencia. Por eso estamos muy esperanzados, hay mucha motivación y fe de que esta selección vuelva a ser la de siempre.

—¿Chile es candidato en esta Copa América?

Hay otros equipos que indudablemente están mejor que nosotros. Argentina es el gran favorito, es el actual campeón de América y del mundo, lleva un proceso de muchos años y tiene un equipo muy sólido. Después está Uruguay con esta renovación de jugadores y con Marcelo Bielsa en el banco. Es un equipo muy competitivo, están bien preparados físicamente, corren todo el partido. Después, en Copa América tienen que poner, por historia, siempre a Brasil. Debajo de ellos está Colombia. Hace rato que no lo veía jugando tan bien al fútbol con jugadores desequilibrantes.

—¿Dónde se ubicaría Chile?

En el siguiente grupo, junto a Perú, Venezuela, Ecuador. Y también a Estados Unidos y México, dos selecciones fuertes, que seguramente se sentirán locales, uno de ellos sí lo es y el otro por cercanía, y querrán ganarla. Pero igual, el fútbol sudamericano es muy competitivo, nada fácil. Hay muchas selecciones que llegan a la Copa América como favoritas y terminan decepcionando. Los partidos hay que jugarlos, más aún en este torneo que será muy competitivo, en la que cualquiera puede dar la sorpresa.

—¿Qué significa para Chile tener al técnico que llevó a Perú a un Mundial y a una final de Copa América en la que justamente los venció en semifinales?

Para nosotros es un técnico más que viene a sumar. A lo mejor ustedes le dan un poco más de importancia. Pero nosotros no. Acá llegó [Reinaldo] Rueda que entrenó a Ecuador y Colombia, y no pasó absolutamente nada en esos países. Lo mismo con [Eduardo] Berizzo que venía desde la selección paraguaya. Entonces ahora el ruido más que nada viene de ustedes. Nosotros acogimos a Gareca con la esperanza de que nos va a devolver el protagonismo como lo hizo con Perú, pero no estamos pensando dónde estuvo antes. El hincha chileno está retomando la confianza en la selección gracias a él.

El Real Madrid "La llegada de Mbappé es un aliciente para seguir ganando cosas importantes" —Jugó cuatro años en el Real Madrid, el club que está en la cima de Europa nuevamente. Y tendrá a Kylian Mbappé en su plantel la próxima temporada. ¿Cuál es el futuro que le depara al club blanco? Será un problema hermoso para [Carlos] Ancelotti. La llegada de Mbappé es un aliciente para seguir ganando cosas importantes. Estuve cuatro años ahí y sé lo que significa la historia del club. Salir segundo es un fracaso, por eso siempre están intentando fichar a los mejores para seguir ganando. La mentalidad del jugador que llega al Real Madrid cambia. Hay un antes y un después. —¿Qué hace al Real Madrid el club más imponente del fútbol mundial, sobre todo en la Champions? Es un club especial. Lo que los hace distintos es el corazón, el alma y ese instinto depredador. El equipo contrario sabe que el Real Madrid le va a dar vuelta a un partido y le ganará. En la Champions no hay otro equipo así, con esas características. —Con Mbappé será más dominante aún… Es uno de los mejores jugadores del mundo. De eso no hay duda. Pero te digo algo, por experiencia propia. En el Real Madrid la fortaleza está en la grandeza de su institución, no en los jugadores. Se fueron Raúl, Casillas y hasta Cristiano, y el club siguió ganando. Eso es lo importante.

—¿Cuál es su análisis de la selección peruana de Jorge Fossati? ¿Es el técnico ideal para hacer resurgir a la Bicolor?

Fossati es un técnico que tiene muchísimos recorrido, experiencia y madurez para afrontar este tipo de situaciones. Creo que intentará crear un ambiente que buscará devolver a Perú el protagonismo que tuvo en los últimos años. Me parece que tiene una columna vertebral interesante con [Pedro] Gallese en el arco, [Carlos] Zambrano en defensa, [Piero] Quispe, el chico de Pumas que a mí me gusta mucho como juega, y [Gianluca] Lapadula.

—¿Perú va a la Copa América en la misma situación que Chile: afianzar una idea pensando en el Mundial?

Sí. Creo que los partidos amistosos que jugó han servido a Perú para mejorar y ver lo que viene con optimismo. Después, vamos a ver qué tal le va. Pero la Copa América medirá realmente en qué momento, futbolístico y físico, están. Ahí se medirá lo que puede llegar a generar Fossati dentro de la selección.

–Elogió a Piero Quispe. ¿Tiene las condiciones para ser el conductor de la selección en estos momentos?

En TUDN transmitimos la Liga mexicana y lo hemos visto de cerca. Tuvo un buen año con Pumas. Creo que es un chico con mucha proyección. En Perú a lo mejor le dan una responsabilidad que todavía no puede afrontar por su juventud. Quieren que sea [Teófilo] Cubillas, Julio César Uribe, [Nolberto] Solano, no sé… pero él tiene mucha calidad y seguramente con el paso del tiempo va a adquirir más madurez y experiencia para que ustedes confíen más en él, y él pueda echarse el equipo encima.

—¿En el fútbol de hoy, tan físico y rápido, tener un ‘9′ de 40 años, como Paolo Guerrero, en una Copa América es una desventaja?

Siempre he pensado y dicho que la edad es un número. Vemos, por ejemplo, a Cristiano Ronaldo con 39 años siendo capitán de Portugal en la Eurocopa que se está jugando. En el caso de Paolo, no solamente es el goleador histórico de Perú, sino que es un jugador que ha demostrado en la cancha que todo lo que genera es porque se lo ganó. Pienso que puede ser muy útil todavía, es un nueve con características muy especiales, no solo desde el punto de vista técnico, sino también desde la lucha y entrega. Entonces creo que Paolo todavía puede entregar mucho a la selección.