El mediocampista de 26 años viene con importante regularidad en Universitario y contó en qué posiciones lo utilizaría Óscar Ibáñez.
Redacción EC
es una de las novedades que presentó la última lista e convocados de la que cerrará a inicios de setiembre las Eliminatorias ante Uruguay y Paraguay.

Con importante regularidad en su club, Universitario de Deportes, el mediocampista de 26 años confía en tener minutos en algunos de los dos encuentros de la blanquirroja.

“Contento por el llamado a la selección. Hace mucho tiempo que lo andaba buscando. Gracias a Dios se presentó la oportunidad. Espero que se me dé mi debut oficial en la selección, pero a trabajar. Día a día vengo esforzándome para que se me pueda dar la oportunidad y esperemos que se dé”, dijo Concha.

Además, contó en qué posiciones lo utilizaría Óscar Ibáñez con quien tuvo una reunión en Videna.

“La posición en la que me está poniendo ahora es de enganche, media punta o si no también de 8, de doble contención que creo que el sistema del profe también se me acomoda para mis cualidades. Donde me pongan yo voy a tratar de dar lo mejor para el equipo”, comentó el seleccionado nacional.

Perú visitará Montevideo para medirse ante Uruguay el próximo jueves 4 de setiembre, y luego culminarán su participación en Lima frente a Paraguay el martes 9 del mismo mes.

