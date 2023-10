Luego de la dolorosa derrota (0-2) sufrida por la selección peruana ante su similar de Argentina, en el partido jugado en Lima por la cuarta fecha de las Eliminatorias para el Mundial 2026, el entrenador de la Bicolor, Juan Reynoso, generó una gran polémica al indicar - en la conferencia de prensa posterior al partido - que los jugadores del torneo local - citó los nombres de Bryan Reyna y Joao Grimaldo - no estaban en condiciones de jugar ni 60 minutos, porque “esa es la carencia que nos da la liga local”.

Al respecto, Jairo Concha, quien fue convocado a la selección para los partidos ante Chile y Argentina, y que incluso estuvo en lista en el choque ante los albicelestes pero no jugó, comentó ante los medios de comunicación sus sensaciones tras lo declarado por el técnico de la selección.

“Creo que muchos lo han tomado de una mala manera, pero el profesor quiso dar un mensaje como diciendo que entrenemos mejor porque ya vimos el nivel de alta competencia que son las eliminatorias. Creo que es así, si uno quiere competir con los mejores, tiene que entrenarse de la mejor manera. La verdad es que yo tomé el mensaje de la mejor manera. Creo que (Reynoso) no lo hizo con el ánimo de ofender, todo bien”, indicó Concha en declaraciones a los medios de comunicación.

El jugador de 24 años también se refirió a la charla que tuvo con Reynoso tras el partido contra Argentina en el hotel de concentración.

“Como se vio, sí hubo una charla, pero todo para bien. La verdad es que me siento contento, no por el resultado, obviamente. Fue un primer paso salir en lista de eliminatorias, ahora lo único que me queda es jugar y ojalá se me pueda dar”, manifestó.

Tras las derrotas ante Chile y Argentina, la selección peruana se ubica en la penúltima posición de las Eliminatorias 2026 con un solo punto.

En la próxima fecha doble, a jugarse en noviembre, la Bicolor visitará a Bolivia, en la ciudad de La Paz, y luego será local en Lima ante Venezuela.