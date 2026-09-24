Jairo Vélez destacó el trabajo de Perú antes del amistoso ante Estados Unidos y resaltó la preparación. “Estamos trabajando muy bien con el equipo, vamos a llegar muy bien al partido”.

El volante explicó las indicaciones de Mano Menezes durante entrenamientos, enfocadas en movimientos. “En función del equipo, hay movimientos que nos pide que hagamos, tanto para defender como para atacar”.

Vélez valoró regresar a la Selección Peruana y compartir una concentración. “Yo soy un hombre de fe, siempre dándole las gracias a él”. Además, calificó esta convocatoria como un privilegio.

El mediocampista agradeció cuatro goles y destacó el respaldo familiar. “Gracias a Dios he podido marcar estos cuatro goles. La familia siempre está apoyando desde donde esté”. Destacó la convivencia.

Finalmente, Vélez destacó estos amistosos. “Estos partidos de nivel nos va a ayudar mucho para lo que viene”. A los hinchas pidió unidad: “somos un solo país”.

Además, Vélez destacó la importancia de la convivencia durante esta convocatoria. “Nos ayuda porque esta es la convivencia más larga que hemos tenido en el año”, afirmó sobre el trabajo colectivo.

El mediocampista también explicó el objetivo de estos encuentros internacionales y la importancia de aprovecharlos. “Hay que sacarle el máximo provecho a esto, viendo dónde vamos funcionando mejor para lo que viene”, señaló.