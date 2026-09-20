Jairo Vélez celebró su regreso a la Selección Peruana y afrontará esta fecha FIFA con entusiasmo, buscando continuar su crecimiento dentro del equipo dirigido durante estos compromisos internacionales.

“Siempre voy a estar aquí y solo me queda disfrutar. Este es mi tercer llamado a la Selección y estoy muy contento por eso”, señaló Vélez tras conocerse su convocatoria.

El mediocampista de Alianza Lima también resaltó el esfuerzo reciente del plantel, además de su rendimiento goleador con Perú. “Venimos trabajando, haciendo las cosas bien y eso es recompensa del trabajo”.

Sobre sus cuatro goles con la Bicolor, Vélez espera mantener la misma entrega durante los próximos partidos. “Eso se da partido a partido y esperemos que Dios me siga ayudando y seguir trabajando con la misma mentalidad”.

Respecto a Alianza Lima, valoró vencer a ADT y mantuvo cautela sobre Universitario. “Siempre es importante ganar. No se nos están dando las cosas, pero volvimos a ganar y estamos contentos por eso”.