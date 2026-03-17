La primera lista de convocados de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes dejó varias sorpresas, y una de ellas fue la presencia de Jairo Vélez. El mediocampista, actualmente figura en Alianza Lima, vive uno de los momentos más importantes de su carrera.

En diálogo con el programa PBO Campeonísimo, el futbolista confesó la emoción que sintió al enterarse de su convocatoria, la cual —según contó— lo tomó por sorpresa en medio de asuntos personales.

“Mi familia está contenta con la convocatoria. Como jugador de fútbol, no hay un logro más grande que poder llegar a la selección. Me enteré cuando salió la lista, me escribieron y no me di cuenta porque estaba en un tema personal, pero luego me dieron la noticia”, comentó.

El volante, nacido en Ecuador pero nacionalizado peruano, también destacó el significado especial que tiene este llamado, tanto para él como para su entorno cercano, considerando los años que lleva en el país.

“Es un orgullo muy grande. No hay palabras para expresarlo. La selección es lo más grande que puede encontrar un jugador, y que Perú me esté dando esta oportunidad es algo muy lindo. Estoy muy comprometido y muy contento”, señaló.

“Tengo mucho tiempo en el Perú y le tengo un cariño muy especial. Mi familia y yo somos prácticamente unos peruanos más, nos sentimos muy cómodos acá y eso también ha hecho que me quede por mucho tiempo”, agregó.

Respecto a su relación con referentes de la selección, el mediocampista reveló que aún no ha podido conversar con Paolo Guerrero, aunque sí recibió mensajes de algunos compañeros tras conocerse la lista. Asimismo, contó que previamente tuvo intercambios con Luis Advíncula, de quien valoró su experiencia.

“Con Advíncula hemos hablado un poco. Es un jugador con mucha experiencia en la selección y uno siempre busca aprender de eso, de cómo es estar ahí”, explicó.