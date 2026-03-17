Resumen

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Jairo Vélez contó que su familia está muy contenta con su llamado a la selección peruana. (Foto: @ClubALOficial)
Jairo Vélez contó que su familia está muy contenta con su llamado a la selección peruana. (Foto: @ClubALOficial)
Por Redacción EC

La primera lista de convocados de la selección peruana bajo el mando de Mano Menezes dejó varias sorpresas, y una de ellas fue la presencia de Jairo Vélez. El mediocampista, actualmente figura en Alianza Lima, vive uno de los momentos más importantes de su carrera.

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