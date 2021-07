Conforme a los criterios de Saber más

Su personalidad para hacer respetar el reglamento arbitral era imponente. Su palabra era ley dentro del campo. Muchas veces polémico, el “Sheriff”, como lo llamaron por su carácter fuerte y estricto cumplimiento de las normas, no veía camisetas ni nombres a la hora de impartir justicia. Nos referimos al ex árbitro oficial de la FIFA, el argentino Javier Castrilli, quien evaluó la actuación del réferi chileno del Peru vs Brasil, Roberto Tobar. Este juez chileno, junto a la terna arbitral del VAR, son tema de debate y cuestionamiento, por un posible penal no cobrado a favor de la selección peruana ante el anfitrión, Brasil, en la semifinal de la Copa América. ¿El codo de Thiago Silva se debió cobrar? ¿Fue dentro del área?

—¿Reafirma su apreciación sobre el penal no cobrado a favor de Perú ante Brasil?

Sí, es respecto a la jugada. Se ve el brazo de Thiago Silva en acción que se despega del cuerpo para impactar el balón. Es un elemento objetivo insoslayable, que si bien no es muy ostentoso, está la reiteración que es una prueba irrefutable que existió una infracción por mano que pudo no haber sido visto por el árbitro central. Había un jugador peruano (Christian Ramos) superponiéndose al lugar que estaba Thiago Silva, pero con las cámaras se puede observar. Entonces, la pregunta que uno se hace es: ¿Qué dirá el VAR cuando se difundan los audios y videos?

—Tras haber visto y escuchado los videos del VAR, ¿Cuál es su opinión?

Asombrado de que se considere que fue afuera, entonces, no tiene competencia el VAR. La verdad, nos toman por estúpidos. Se ve claramente que el jugador está sobre la línea, la línea forma parte del área que delimita. Estar sobre la línea, es estar adentro. Lamentablemente, es el presente. Acá como todo continúa igual, nadie dice nada. Los únicos que se quejan son la prensa, los jugadores, los técnicos, pero los dirigentes parecen que están todos contentos como funciona el VAR. Las evidencias están a la vista. Encima se miente, se falta a la verdad, descaradamente, nos están tomando por idiotas. Es inaceptable. Nos pretenden hacer creer una cosa que no es.

—El árbitro Tobar cobró saque de arco. Entonces, ¿vio la jugada?

Nos está demostrando a todos que no pudo percibir la mano. El árbitro del VAR no puede considerar que Tobar vio la mano y dijo que fue casual, que no hubo intención, desde el momento que cobró saque de arco. Si vio la mano, y consideró intencional, tiene que dar saque de esquina. Al sancionar saque de arco nos está diciendo a todos que no vio nada. El árbitro del VAR tuvo que llamarlo y decirle que hubo una mano.

—Renato Tapia, Pedro Gallese y el mismo Neymar, denunciaron que el árbitro Tobar los insultó y fue arrogante durante el juego…

Son apreciaciones muy subjetivas. Mucho más si proviene de Neymar, quien tiene que pensar en no simular, no actuar, y en no comportarse peor de lo que está haciendo. Neymar es una persona muy manipuladora . Obviamente busca influenciar su capacidad técnica y su popularidad. Seguramente debió encontrar una negativa de Tobar por dejarse manipular y tomó como que le contestó de forma arrogante, soberbia. Acá uno tiene que remitirse a los hechos objetivos que contundentemente han perjudicado a Perú.

—¿Cómo no dejarse manipular por Neymar en los cobros arbitrales?

Su problema es la simulación. El árbitro no tiene la televisión que tenemos nosotros, pero al darnos cuenta por la velocidad de los recorridos de las piernas, la posición de los cuerpos, si realmente alcanzar a tocar o no a un jugador. Ante Perú, en dos o tres oportunidades, observamos que sin haber sido rozado, Neymar simulaba espectacularmente bien. Sus articulación de sus movimientos adquieren una apariencia tan refinada que en el propio lugar de los hechos dan impresión de que son faltas. Después, cuando uno lo ve en televisión, se da cuenta que no hubo nada. El VAR no puede intervenir en faltas que son fuera del área, donde no hubo ningún penal, expulsión o equivocación de identidad, solo puede operar en el resto de la mitad de la cancha o cerca del área. Podemos observar que Neymar simula y los árbitros caen víctimas de su simulación.

—¿Es válido que se haya designado horas previas al partido a la terna arbitral y del VAR?

Por lo general, se da a conocer 48 horas antes en torneos internacionales. Sale mucho antes. Sería otro hecho que llama la atención por la demora. El fútbol siempre se presta a la polémica y suspicacia. Este tipo de situaciones alimentan la suspicacia. Deberían estables las designaciones en tiempo y forma para evitar esas suspicacias.

—La actuación de Tobar nos hizo recordar a Bascuñán, justamente ante el mismo rival, Brasil...

Acá hay que tomar distancias y no generalizar, no se puede meter a todos en la misma bolsa. Tobar no ha demostrado fallos calamitosos, escandalosos, el rendimiento no ha sido malo. Lamentablemente ocurrió esta jugada que ha perjudicado a Perú, pero el responsable absoluto es el VAR. Precisamente a Tobar lo está eximiendo al cobrar saque de arco. Estamos en presencia de una limitación humana insalvable. Precisamente el VAR está creado para este tipo de errores, que son imposibles de evitar debido a las limitaciones humanas. La responsabilidad cae en la cabeza del árbitro VAR.

-¿Es preocupante los perjuicios que genera el VAR?

Esta cada vez peor. No avanza. Uno lo compara con otras latitudes, el funcionamientos del VAR en Europa, por ejemplo, es una diferencia catastrófica con el VAR sudamericano. No es garantía para nada. Cada vez se ven más vulnerados por el incorrecto funcionamiento del VAR.

—¿Cuál ha sido su apreciación del arbitraje en la Copa América?

Fue muy mediocre el rendimiento general, salvo excepciones.

—Esperemos que no haya más polémicas con el VAR en la final...

Y en las Eliminatorias. El mismo partido en Lima, el árbitro Bascuñán sancionó un penal a favor de Brasil a Neymar, justamente, y el VAR corroboraba que había existido contacto físico, pero cuando uno veía las imágenes, escuchaba y veía la filmación de que el árbitro VAR decía sobre el contacto. ¿Dónde? Lo peor es Eliminatorias donde se está jugando la participación de un representativo nacional a un Mundial.

