Jean Deza, aquel delantero sub-20 que enamoró a Carlos Bianchi y hoy está en UTC

El chalaco Jean Deza fue una de las gratas sorpresas de la selección peruana en el Sudamericano Sub 20 de Argentina 2013. El juego del veloz atacante agradó a más de un enamorado del fútbol, pero hubo una histórica figura a quien le despertó especial interés: Carlos Bianchi.

En 2011, Deza participó como invitado en algunos entrenamientos en las divisiones menores de Boca Juniors, dos meses a prueba. Desde entonces, el ‘Virrey’ le siguió los pasos. El mismo jugador contó este destacado episodio de su vida en una entrevista con CMD.

"No es que menosprecie al fútbol peruano, pero quiero salir de acá", declaró el atacante nacional, quien a los 16 años contaba con una trayectoria importante en la Academia Cantolao. “Cuando el mismo Bianchi me dijo que me quedaba, no lo podía creer", recuerda Deza en declaraciones que recoge El Bocón.

El exitoso entrenador argentino, pentacampeón de la Copa Libertadores, era el mánager del Xeneize y quiso incorporar al joven peruano. Sin embargo, la operación no llegó a concretarse por diferencias en el tema económico.

El periodista Elkin Sotelo, quien cubrió ese Sudamericano para DT El Comercio en 2013, recordó que la velocidad, atrevimiento y explosión del futbolista chalaco generaban respeto en las defensas rivales, como las de Brasil y Uruguay. Es decir, los zagueros tenían más cuidado de dejar desprotegida su zona ante la presencia de Deza.

Según el rival, el entrenador de la sub-20, Ahmed, elegía entre Cristian Benavente, Edison Flores, Andy Polo y Deza. Ellos se situaban detrás del centrodelantero Yordy Reyna.

“Deza siempre fue desequilibrante. Tenía una velocidad de otro corte, con pelota. No teníamos un jugador con esa velocidad”, cuenta Sotelo a El Comercio. “Para mí, en ese Sudamericano, estaba por encima de ‘Orejas’ Flores”, añade.



Tras notar nuevamente sus hábiles movimientos en el torneo de Argentina, Bianchi se mostró atraído hacia el fichaje del chalaco. Para ese año, el ‘Virrey’ ya era el entrenador. Deza, por su parte, acababa de salir campeón con el Zilina de Eslovaquia.

Según Perú 21, la directiva de Boca Juniors tuvo un acercamiento con el entonces representante del futbolista, Luis Zacarías. Pero, el camino hacia Buenos Aires quedó en nada a fin de cuentas.

Después de considerar ofertas de Lanús de Argentina, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Juan Aurich de Chiclayo, el mediapunta fichó por la Universidad San Martín para la temporada 2013. Aunque, en agosto de ese año, se comprometió con el Montpellier de Francia.



Hoy, a los 25 años Deza defiende los colores de UTC de Cajamarca y recientemente participó del partidazo que le empató a Alianza Lima en el último minuto (2-2 en Matute). Quien fue una de las figuras del Sudamericano ahora está en la búsqueda de minutos y regularidad para ser considerado en la selección peruana; por lo menos edad para estar tiene.