“Carlos Bianchi me dijo: peruano ven aquí”: Jean Deza recordó su corto paso en Boca Juniors.

Jean Deza no hizo se debut en primera división en el fútbol peruano. Debido a su talento, pasó por varios equipos cuando todavía no era mayor de edad. Su primer partido fue en el Zilina de Eslovaquia, pero antes estuvo en Argentina, Alemania y Suiza.

En entrevista en el programa ‘Charla Franca’, el delantero contó detalles poco conocidos de su breve paso por el equipo xeneize: “Me llevaron a probarme a Boca Juniors. Habían más de 500 niños y la verdad que la rompí. Eran partidos de 15 minutos, hice 4 goles. Carlos Bianchi cruzó la cancha y me dijo: peruano ven aquí. Terminó el partido y me llevaron a la oficina”.

“Yo sabía quien era Carlos Bianchi. Cuando uno crece se da cuenta de las cosas, Boca quería pagar un porcentaje porque ellos se querían quedar conmigo, hubo problemas en la negociación. Viví en la Casa Amarilla. El empresario me dijo que Boca no quería pagar, pero no me dijeron la cifra, porque sino me quedaba, me sentía cómodo. En mi categoría estaba Leandro Paredes”.

“El empresario, un Suizo, me dijo que mi futuro no estaba en Boca Juniors, sino en Alemania. Por esos años habían varios peruanos allá. Me llevaron al Friburgo, solo a los 13 años. Fui junto a un brasileño. La rompía pero me dijeron que en el club no me querían. No me dijeron la verdad, me llevaron al Basel de Suiza donde la figura era Shaquiri”, agregó el peruano.

Pese a no haber debutado, Jean Deza contó que ya ganaba dinero como futbolista: “Iba a tener 17 años y ganaba 5 mil dólares. Todavía vivía en el Callao. Sentía que hacía mi camino. En una reunión con los empresarios suizos me dijeron que tenían todo listo para que juegue en Eslovaquia. Me gustó porque me dijeron que ahí sí me harían un contrato como jugador profesional”.