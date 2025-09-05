El nuevo director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, confirmó un nuevo amistoso para la blanquirroja, aprovechando la fecha FIFA pactada para el mes de octubre.

Este encuentro será en la ciudad de Concepción ante Chile, rival al que también enfrentaremos un mes después, pero en Rusia.

“Hay amistosos. Hay partidos determinados; para octubre ya estamos cerrando con Chile, en Concepción”, dijo al culminar el encuentro de Perú ante Uruguay por Eliminatorias.

Por otro lado,no quiso profundizar en el tema de que se extienda el vínculo de Óscar Ibáñez al mando de la selección peruana, a falta del encuentro ante Paraguay en Lima de la próxima semana.

“No puedo adelantar una opinión con referencia a la continuidad del comando técnico porque lo dije desde un inicio: hay que esperar que termine el proceso y el proceso termina el día martes”, apuntó el directivo.

Como se recuerda, ya se había confirmado que Perú disputará dos amitosos en Rusia. El primero ante la selección local y luego ante ‘La Roja’.

12 de noviembre - Rusia vs Perú.

Estadio Gazprom Arena, San Petesburgo.

18 de noviembre - Chile vs Perú.

Estadio Fisht de Sochi.

