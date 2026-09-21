Por Redacción EC

Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre los próximos compromisos que podría afrontar la selección peruana y la posibilidad de disputar partidos en ciudades de altura durante la fecha FIFA de noviembre.

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