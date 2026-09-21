Jean Ferrari, Director General de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, habló sobre los próximos compromisos que podría afrontar la selección peruana y la posibilidad de disputar partidos en ciudades de altura durante la fecha FIFA de noviembre.

El directivo explicó que estos encuentros permitirían evaluar a futbolistas que cuentan con experiencia y adaptación a la altura, una alternativa que podría abrir nuevas opciones para la Bicolor.

“Vamos a tener fecha FIFA. Y en noviembre, lo más probable es que podamos jugar los partidos en altura”, señaló Ferrari en L1 Max.

En esa línea, destacó que jugar en estas condiciones permitiría observar a jugadores que podrían tener una oportunidad con la selección peruana.

“Entonces, la posibilidad real, concreta, de poder contar con más jugadores adaptados a la altura es completa, es real. Ahí se verá si es que los futbolistas a los cuales muchos mencionan que deberían de tener la oportunidad en la selección, pues se les va a presentar”, añadió.

Ferrari también hizo un llamado a mantener la calma respecto al proceso que atraviesa la selección peruana y a las nuevas convocatorias que puedan producirse.

“Por eso yo hablo de un tema de paciencia. Acá no podemos desesperarnos. Estamos en un proceso de construcción”, sostuvo el Director General de Fútbol.

La selección peruana tendrá próximas fechas FIFA en las que continuará con la preparación y evaluación de futbolistas de cara a sus siguientes desafíos internacionales.