El directivo de la FPF remarcó que cuenta con las personas idóneas para el resurgir de las selecciones en todas sus categorías.
El directivo de la FPF remarcó que cuenta con las personas idóneas para el resurgir de las selecciones en todas sus categorías.
Redacción EC
Redacción EC

El director general de fútbol en la Federación Peruana de Fútbol, , pese a que quiso mantener el foco en un importante anuncio para el fútbol femenino, se refirió a los cambios que se piden durante su gestión.

LEE TAMBIÉN: Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”

“Se ha creado una especie de corriente de opinión con referencia a mencionar algunas palabras sobre cambio, planificación y reestructuración“, inició el directivo blanquirrojo.

“Nosotros estamos acá para ejecutar eso que justamente muchos mencionan y que no tienen el conocimiento o no saben cómo es que se tiene que ejecutar”, añadió.

MIRA: Julio César Uribe sobre Cristian Benavente: “Está adaptándose a un ritmo, a un concepto y forma de juego. Su momento va a llegar”

En esa línea, destacó que cuenta con las personas idóneas para el resurgir de las selecciones en todas sus categorías.

“Para eso tenemos un equipo de trabajo capacitado y que hoy haciendo mención precisamente a ello, la presencia de un entrenador, estructurador”, añadió durante la presentación del argentino Antonio Spinelli como nuevo entrenador de la selección femenina.

¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. .

SOBRE EL AUTOR

La notas firmadas como “Redacción EC” son producidas por miembros de nuestra redacción bajo la supervisión del editor de la sección en las que son publicadas. Puede conocer a nuestro equipo editorial en https://elcomercio.pe/buenas-practicas/. Si usted tiene algún comentario sobre nuestro proceso editorial, escriba al correo indicado abajo

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC