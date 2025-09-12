El director general de fútbol en la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, pese a que quiso mantener el foco en un importante anuncio para el fútbol femenino, se refirió a los cambios que se piden durante su gestión.
LEE TAMBIÉN: Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
“Se ha creado una especie de corriente de opinión con referencia a mencionar algunas palabras sobre cambio, planificación y reestructuración“, inició el directivo blanquirrojo.
“Nosotros estamos acá para ejecutar eso que justamente muchos mencionan y que no tienen el conocimiento o no saben cómo es que se tiene que ejecutar”, añadió.
MIRA: Julio César Uribe sobre Cristian Benavente: “Está adaptándose a un ritmo, a un concepto y forma de juego. Su momento va a llegar”
En esa línea, destacó que cuenta con las personas idóneas para el resurgir de las selecciones en todas sus categorías.
“Para eso tenemos un equipo de trabajo capacitado y que hoy haciendo mención precisamente a ello, la presencia de un entrenador, estructurador”, añadió durante la presentación del argentino Antonio Spinelli como nuevo entrenador de la selección femenina.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Cristal y una crítica al cambio de localías en la Liga 1: “Todos deben competir en las mismas condiciones; no es lo mismo en la altura que en la costa”
- Agustín Lozano: ¿Quiénes lo acompañarán en el directorio de la FPF hasta el 2030?
- Piero Cari, el ‘potrillo’ que es seguido por el Leverkusen, impresionó a Ibáñez y viajará con la selección a Uruguay
- Liga 1 Te Apuesto: “Ahora van a descansar dos equipos” y se mantendrá el fixture del Torneo Clausura
- Dos amistosos en el país donde fuimos mundialistas y por qué podría dirigir Ibáñez: El plan en la Videna para cerrar el año e iniciar un nuevo proceso
Contenido sugerido
Contenido GEC