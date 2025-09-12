El director general de fútbol en la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, pese a que quiso mantener el foco en un importante anuncio para el fútbol femenino, se refirió a los cambios que se piden durante su gestión.

“Se ha creado una especie de corriente de opinión con referencia a mencionar algunas palabras sobre cambio, planificación y reestructuración“, inició el directivo blanquirrojo.

“Nosotros estamos acá para ejecutar eso que justamente muchos mencionan y que no tienen el conocimiento o no saben cómo es que se tiene que ejecutar”, añadió.

En esa línea, destacó que cuenta con las personas idóneas para el resurgir de las selecciones en todas sus categorías.

“Para eso tenemos un equipo de trabajo capacitado y que hoy haciendo mención precisamente a ello, la presencia de un entrenador, estructurador”, añadió durante la presentación del argentino Antonio Spinelli como nuevo entrenador de la selección femenina.

