El director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, reveló cuáles son las posibles sedes que se están considerando para que la Selección Peruana de Fútbol dispute los partidos de local en las clasificatorias al Mundial 2030.

“La idea es considerar todas las opciones”, aseguró Ferrari, en una entrevista en el programa Linkeados resaltando que la planificación para las Eliminatorias debe aprovechar “todas nuestras herramientas disponibles”, incluida la geografía peruana.

Entre los escenarios que mencionó están varios estadios emblemáticos.

“Nacional, Monumental, Juliaca y Cusco son los cuatro estadios que se quieren proponer”, explicó el dirigente, aunque precisó que la propuesta no es inflexible y podría ampliarse tras evaluaciones posteriores.

La propuesta toma relevancia ante la posibilidad de usar la altitud como un elemento estratégico, algo que Ferrari defendió. “Si normalmente se juega contra Brasil y Argentina en Lima y se pierde, ¿qué se pierde al llevar esos partidos a Juliaca? Si igual no se gana, no hay mayor diferencia. Pero, ¿y si se logra una victoria?”, planteó el directivo, subrayando la ventaja competitiva que podría implicar jugar ante rivales difíciles en altura.

Ferrari incluso mencionó escenarios extremos como Cerro de Pasco, aunque lo hizo en un tono más conceptual para ilustrar que no se descarta ninguna alternativa que beneficie a la selección.

La discusión sobre sedes en altura tomó mayor protagonismo luego de comentarios del atacante peruano André Carrillo, quien bromeó que preferiría no ser convocado si el equipo jugara en altitud. Ferrari restó peso a esa declaración y la calificó como humorística, reiterando que cada jugador tiene su estilo y que las decisiones finales serán estratégicas.

La selección peruana iniciará oficialmente su camino en la era del técnico Mano Menezes con amistosos ante Senegal y Honduras en marzo, un paso previo a la planificación de las eliminatorias que arrancarán más adelante este año.