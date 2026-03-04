Resumen

Ferrari señaló que jugar en altitud puede ser un buen elemento estratégico. (Foto: Internet)
Por Redacción EC

El director general de la Federación Peruana de Fútbol, Jean Ferrari, reveló cuáles son las posibles sedes que se están considerando para que la Selección Peruana de Fútbol dispute los partidos de local en las clasificatorias al Mundial 2030.

