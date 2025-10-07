La selección peruana afrontará tres amistosos internacionales antes que culmine el 2025, bajo el mando interino del entrenador Manuel Barreto, pero la expectativa recae en el anuncio que se haga en la Federación Peruana de Fútbol sobre el nuevo seleccionador.

Al respecto, el Director General de Fútbol de la FPF reveló que ya ha iniciado el diálogo con algunos candidatos y prontó se tendrán novedades.

“estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones, se dan de primera presencial. He tenido un viaje a Argentina y Brasil para tener entrevistas con algunas personas, que han sido productivas, se sacaron conclusiones”, dijo Ferrari.

“Y luego viene la etapa de negociación, pero para ello tiene que pasar las primeras etapas, que es el convencimiento de querer estar acá. Recordemos que en dos años empiezan las Eliminatorias”, añadió el directivo nacional.

En esa línea, evitó revelar a los protagonistas de estas reuniones y mantener el hermetismo.

“En cuanto al tema de mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético. No solo desde mi lado, sino de las personas con las que he tenido conversaciones, es mejor reservar nombres para no tergiversar ni mal interpretar cosas”, finalizó.

