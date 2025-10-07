La selección peruana afrontará tres amistosos internacionales antes que culmine el 2025, bajo el mando interino del entrenador Manuel Barreto, pero la expectativa recae en el anuncio que se haga en la Federación Peruana de Fútbol sobre el nuevo seleccionador.
LEE TAMBIÉN: Administrador de Alianza Lima: “Es momento de pasar del discurso a la acción en el club”
Al respecto, el Director General de Fútbol de la FPF reveló que ya ha iniciado el diálogo con algunos candidatos y prontó se tendrán novedades.
“estoy en una primera etapa, que es la de conversaciones, se dan de primera presencial. He tenido un viaje a Argentina y Brasil para tener entrevistas con algunas personas, que han sido productivas, se sacaron conclusiones”, dijo Ferrari.
“Y luego viene la etapa de negociación, pero para ello tiene que pasar las primeras etapas, que es el convencimiento de querer estar acá. Recordemos que en dos años empiezan las Eliminatorias”, añadió el directivo nacional.
MIRA: Manuel Barreto y su contundente respuesta sobre la ausencia de Renato Tapia en la selección | VIDEO
En esa línea, evitó revelar a los protagonistas de estas reuniones y mantener el hermetismo.
“En cuanto al tema de mencionar nombres, no creo que sea oportuno ni ético. No solo desde mi lado, sino de las personas con las que he tenido conversaciones, es mejor reservar nombres para no tergiversar ni mal interpretar cosas”, finalizó.
¡Tu pasión merece ser premiada! Accede a contenido exclusivo, sorteos, premios y más con la Suscripción del Hincha. Da click aquí para ingresar.
TE PUEDE INTERESAR
- Con Buse cerca al Top 100, estas son las ubicaciones de los tenistas peruanos en el ranking ATP
- Fernando Cabada: “En el último clásico nos estaban filmando en cada paso, un poco más y nos filman en el baño”
- Óscar Ibáñez: “Nos quedamos con la tranquilidad de haber hecho un trabajo súper profesional, y sentado bases importantes de cara al futuro” | VIDEO
- Ignacio Buse: “La Copa Davis es la Copa Davis, y todo ranking queda de lado, porque nosotros como jugadores sacamos nuestra mejor versión”
- “Me llamaron de Rusia y Emiratos Árabes, pero...”: cuál será el futuro de Facundo Callejo, goleador de la Liga 1 con 20 goles en 24 partidos
Contenido sugerido
Contenido GEC