Jean Ferrari se animó a contestar sobre el trabajo que viene realizando en la Federación Peruana de Fútbol a pocas horas de arribar el vuelo con la selección peruana rumbo a Europa.

El director general de fútbol de la FPF respondió con humor sobre los cuestionamientos que se comparten en redes sociales.

“Lo único que manejo es mi camioneta, lo demás es divertido. La verdad que me divierto mucho con los memes, sigan haciendo fotos que me entretiene y me relaja”, indicó.

“Ha sido una gestión de 4 años intensos, donde tuve que, inicialmente, armar grupos y equipo. Luego la elección de jugadores, entrenadores y refuerzos. Una etapa muy linda que se consolida con un tricampeonato que está disfrutando Universitario”, agregó.

“Yo soy quien empezó, direccionó, desarrolló y consolidó todo esto. A partir de ahora, viene esta nueva gestión y desearle lo mejor. También desearle lo mejor a los demás equipos para que hagan buenas campañas y el sistema fútbol sea el beneficiado”, concluyó.