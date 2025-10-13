El Director General de Fútbol de la FPF también mencionó a otros entrenadores que le agradan para la blanquirroja.
Redacción EC
Redacción EC

En las últimas semanas y, sobre todo en Chile, se ha informado que el entrenador argentino será el nuevo entrenador de la selección peruana y el director general de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), , se pronunció al respecto.

Lejos de confirmar lo dicho en el país sureño, el directivo nacional dijo que “no es verdad”.

En entrevista con Teledeportes, Ferrari se encargó de acabar con estos rumores y remarcó una vez más que no busca que se haga un novela con la elección del nuevo entrenador.

“Yo no puedo entrar en decir ‘tal sí me gusta, tal no me gusta’, porque esto se convierte en una novela, porque después de esto seguro van a comenzar a especular”, explicó.

“Lo que menos quiero es que se hable de tal o cual entrenador, porque además tienen familias y para el Perú tampoco le hace bien”, añadió.

Al ser consultado de si le gusta el actual entrenador de la Universidad de Chile, Ferrari tuvo una respuesta ingeniosa para no responder sobre un posible interés.

“Me gusta Fabián Bustos, me gusta Fossati, me gusta Gorosito... Es que son entrenadores que tienen un perfil acorde con lo que también grandes equipos y selecciones necesitan. Yo no puedo descartar a nadie, porque este es un tema de procesos y análisis”, finalizó.

