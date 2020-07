Cada vez que va a dar una entrevista con un medio peruano, Jean Pierre Rhyner solo pide una condición. “Háblame despacio para entenderte, por favor”, dice siempre con cortesía. Ha nacido en Suiza, pero tiene el corazón blanquirrojo. Ya tiene 24 años, se ha vuelto más fachero en Instagram y ascendió en los últimos días a LaLiga Santander de España con el Cádiz CF, club que lo fichó a mediados del 2019. Y aunque creció entre los alpes suizos, muere por cruzar la Cordillera de los Andes para jugar por la selección peruana.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Anotó el primer gol peruano en los Mundiales y pidió que el estadio de la U se llame Lolo Fernández

Rhyner lleva seis años en la órbita de la Federación peruana y ha vivido entre la cercanía de recibir declaraciones de Ricardo Gareca y la siberia de no tener contacto alguno con la Videna de San Luis. Desde su aparición hasta la fecha más de un episodio explica el tira y afloja que existió entre las dos partes. El jugador buscaba que le presten la atención que sí tuvo en la selección Sub 21 de Suiza, donde jugó 3 partidos en el Europeo del 2017; mientras que, en la FPF -con la experiencia de Lapadula- querían que el interesado sea él y dé señales de querer tener un lugar en Perú.

Tras mucha agua corriendo bajo el puente, en la FPF dieron a conocer las últimas noticias sobre el caso de Rhyner. “Solo falta la carta de renuncia irrevocable a la Asociación de Suiza. Se adjuntan todos los documentos, el Juez Único de la Comisión del Estatuto del Jugador evalúa y toma la decisión final”, dijo a El Comercio Antonio García Pye, gerente de selecciones.

La carta a la que se refiere el directivo es una misiva mucho más completa a la que ya envió el jugador a inicios de este año. La mencionada comisión de la FIFA pidió que se explique al detalle los motivos del cambio y declarar de conocimiento que no hay marcha atrás, entre otras cosas. “El pasaporte demoró por la pandemia, tuvo que ir al Consulado de Sevilla. Pero está bien metido en el tema. Esperemos que salga rápido”, comentó García Pye.

Jean Pierre Rhyner podría llegar a las Eliminatorias a Qatar 2022 como un futbolista convocable para la selección peruana. (Foto: Archivo personal del jugador)

Con los papeles en regla, Jean Pierre Rhyner será seleccionable por la selección peruana. Su única tarea, entonces, será cumplir todos los requisitos que Ricardo Gareca busca en sus jugadores para ganarse el llamado en las convocatorias de Perú. El universo de convocados sumará una nueva y joven alternativa a la zaga central nacional.

-El inicio del sueño-

Para entender la cronología de Rhyner y Perú hay que remontar el calendario a inicios del 2014, cuando todo jugador nacido fuera del Perú, pero con algún vínculo sanguíneo peruano era etiquetado por los medios deportivos como el “nuevo Benavente”. Le pasó a Carlos Chueca, Alexei Rios y también a Jean Pierre. Entonces, la cuenta de Twitter de “Embajadores Criollos” comenzó a reportar sobre el zaguero central zurdo de 17 años que jugaba en las inferiores del Grasshopper de Suiza.

Por tratarse de un defensa, las noticias no hablaban de goles espectaculares o jugadas maravillosas. Alcanzaba con saber cómo iba avanzando la carrera de Rhyner, un suizo de madre peruana que era muy activo en redes sociales. Es más, el jugador no se complicaba en responder rápido vía mensaje directo de Twitter cuando los periodistas le hicimos alguna breve consulta.

Su primer vínculo con la Videna de San Luis llegó en el segundo semestre del 2014. Rhyner llegó a Lima para pasar unas semanas de entrenamiento con la selección peruana Sub 20, la cual era dirigida por Víctor ‘Chino’ Rivera. Su estatura de 1.86 metros y su tranco largo llamaron la atención.

Jean Pierre disputó dos amistosos con la selección peruana Sub 20 en el 2014. El equipo era dirigido por Víctor Rivera. (Foto: Prensa FPF)

En una selección que más tarde contaría con Alexander Succar y Beto da Silva, Rhyner jugó al lado de Enmanuel Páucar, Aldair Perleche, Fernando Duclós y Ray Sandoval. Fue titular en amistosos contra Colombia y Uruguay. Sin embargo, el ‘Chino’ Rivera terminaría eligiendo a jugadores del medio local para ir al Sudamericano 2015, donde se alcanzó el Hexagonal Final.

Su primera oportunidad en el equipo principal del Grasshopper llegó en 16 de agosto del 2015. Con 19 años, Rhyner disputó el partido por la Copa de Suiza con victoria 4-1 sobre el SC Cham. Tras su debut, respondía a El Comercio. “Yo espero el llamado de Gareca”. Estaba fresco el tercer lugar de la Copa América en Chile.

Todavía no sucedía el mal arranque en las Eliminatorias. Las seis fechas, los cuatro puntos en la tabla y el quiebre que dio paso al recambio generacional. Jean Pierre cumplió 20 años y dejó de ser rastreado por el equipo de Daniel Ahmed, cabeza de las selecciones menores de la FPF. Si iba a existir un vínculo, en la FPF consideraban que tenía que partir desde la intención del jugador, y el defensor creía lo contrario.

La Copa América Centenario abrió las puertas a que más jugadores sean considerados por Ricardo Gareca. A la par, en agosto del 2016, Rhyner era noticia desde Suiza jugando 90 minutos con el Grasshopper contra el Fenerbahce en la fase previa de la Europa League. Las Eliminatorias, en los siguientes meses, comenzaban a tomar color para la selección peruana, pero en la casa de Jean Pierre su celular no encontró mensajes desde Perú.

-Los caminos de la vida-

El 2017 todo comenzaría a cambiar para el defensor. El FC Schaffhausen de la Segunda División le hizo un espacio en su plantel a falta de oportunidades en el Grasshopper. La oportunidad no fue rechazada. Acabó la temporada 2017-2018 con nueve partidos disputados. El préstamo se extendió por una campaña más, y en la primera parte de la temporada 2017-2018 jugó 18 duelos en total anotando dos goles.

Este mismo año, la selección Sub 21 de Suiza le mostró interés y llegó a participar en tres partidos del Campeonato Europeo de la categoría. Estos partidos son los que ahora los vinculan a la Asociación suiza; ese es el lazo al que debe renunciar para poder jugar por Perú.

El Grasshopper lo recuperó para el inicio del año 2018. En la reanudación de la Superliga de Suiza, Rhyner llegó para ser titular. Hasta el final del campeonato disputó 14 duelos por liga, uno por Copa y sumó un tanto más. Cerca a Rusia 2018, Rhyner daba muestras de madurez en el fútbol europeo. Sin embargo, en la Videna no habían cambiado de idea.

Entonces, llegó la renuncia. “Quiero agradecer a todos los hinchas peruanos que me envían mensajes de aliento siempre y me dan sus buenos deseos. Explicaré un poco lo que paso con el tramite FIFA. He decidido no jugar por Perú y mantenerme en Suiza por el poco diálogo con la FPF”, publicó Rhyner en un comunicado en Twitter en setiembre del 2018.

Jean Pierre Rhyner debutó con el Grasshopper en agosto el 2015 en un partido contra el SC Cham por la Copa de Suiza.

“Mi sueño siempre fue vestir los colores de Perú, pero es hora de ver mi futuro como jugador y profesional así que con mucha pena decirles que esa opción ya no es factible en mi presente, igual muchas gracias a todos los que me escriben día a día los quiero”, anunció.

En la Videna, la respuesta no se hizo esperar. Ricardo Gareca, en su ciclo de entrevistas con los medios nacionales, respondió sobre el tema Rhyner. “Para jugar en la Selección se tiene que desear. Yo no convenzo a nadie. Voy y le digo tengo interés. Después, lo demás corre por parte del jugador y jamás me comprometo, jamás le aseguro ni titularidad ni convocatoria a nadie”, dijo el ‘Tigre’.

El rumor era malicioso y apuntaba a que el futbolista ponía como condición, para gestionar los trámites para jugar por Perú, el ser convocado siempre por Gareca. Esto nunca sucedió. Lo que sí pasó es que el transcurrir de los meses acercó a ambas partes a un diálogo sincero.

Rhyner se consolidó como titular en la defensa del Grasshopper para la campaña 2018-2019 con 21 partidos (20 en Superliga y 1 en Copa) volviendo a marcar un tanto. En febrero del 2019 se enfrentó al Basel, que tenía en sus filas a Carlos Zambrano. El duelo favoreció al equipo del ‘León’ por 4-0. Por casualidad, ambos jugadores ya estaban en el radar de Gareca para la Copa América de Brasil, pero solo Zambrano llegó a ser convocado.

En la temporada 2019-2020 llegó el salto de calidad que la carrera de Jean Pierre Rhyner necesitaba. El Cádiz apuntó a volver a LaLiga Santander e incluyó al defensor en su lista de contrataciones. El zaguero firmó por tres años, y arrancó de titular la campaña. En total, va sumando 8 partidos, en los que siempre arrancó dentro en el campo.

Rhyner firmó por tres años con el Cádiz, confesó a Depor meses atrás.. (Foto: Agencias)

El Cádiz, tras 14 temporadas entre la Segunda y la Segunda B de España, confirmó su vuelta a la liga de las estrellas. Le quedan las dos siguientes fechas para coronar su campaña con el título de LaLiga SmartBank. “Es un excelente muchacho, una persona magnífica, es un jugador que todo entrenador quiere tener en su plantel porque nunca tiene mala palabra o mal gesto”, comentó Álvaro Cervera, técnico del Cádiz, a Ovación sobre Rhyner.

“Ha tenido minutos, tuvo problemas de lesiones. Siempre cumplió como central de izquierdo o lateral izquierdo. El futbolista que mejor va por arriba en área contraria de todo el equipo y La liga es Rhyner. Es protagonista del ascenso y yo encantado que siga conmigo”, añadio a su halago sobre el defensor.

La cereza del pastel se conocerá en las próximas semanas. La FIFA debe cumplir con responder que acepta la renuncia de Rhyner a Suiza y el jugador quedará habilitado para ser llamado por Ricardo Gareca. Para el 2021, que no sea extraño que el ‘Tigre’ lo tenga presente en el universo de jugadores convocables. Se lo ha ganado a pulso.

MÁS EN DT...

VIDEO RECOMENDADO

Video: ¡Implacable! Pedro Gallese y la brutal doble atajada en el Orlando City vs. New York /Twitter