Daniel Peredo, periodista que conocía mucho a Jefferson Farfán, decía que a la ‘Foquita’ había que darle solo algunos minutos para que marque la diferencia. Y es que así son los cracks, con una jugada te pueden cambiar el rumbo del partido. Jeffry es uno de ellos, de los poco que sacó el Perú para el mundo. Recuperado de una molestosa lesión a la rodilla, hay una gran legión de hinchas que piden su regreso a la selección peruana. No es una idea descabellada porque el ídolo de Alianza Lima puede ser un arma en toda la zona de ataque.

Sí, no es una idea descabellada. Quizás la clasificación al Mundial Rusia 2018, ha mareado a muchos y creen que la selección peruana está al nivel de Brasil o Argentina, incluso al de Colombia o Uruguay cuando la realidad es otra. Perú aun es un equipo chico que para lograr ir a una Copa del Mundo tendrá que sufrir como lo está haciendo ahora. Y como selección pequeña no puede darse el lujo de dejar fuera a un jugador con la jerarquía de Jefferson Farfán.

La ‘Foquita’ siempre tuvo la confianza de Ricardo Gareca hasta antes de lesión a la rodilla. Incluso estando algo sentido jugó las primeras fechas de estas Eliminatorias a Qatar 2022. Muchos recuerdan su partido ante Brasil en Lima donde venía sin equipo, con una para importante y así fue un dolor de cabeza para la defensa brasileña.

El experimentado delantero ha completado una carrera exitosa. A lo largo de su paso por la selección peruana y distintos clubes, marcó espectaculares goles.

Es cierto que Jefferson Farfán tiene 36 años y que el retiro está cada vez más cerca. Algún grupo dirá que no lo convoquen y que prueben a uno más joven, pero no hay un cambio generacional en el Perú. Somos un país que no le da importancia al trabajo de menores por eso no vemos más jugadores como el atacante blanquiazul. Tampoco se puede hacer ahora cuando falta poco para que termine estas Eliminatorias y la Blanquirroja se juega cosas importantes.

No podemos negar que el nivel de Jefferson Farfán alcanza para estar en la selección. Otros países con el mismo nivel que la nuestra, hacen lo mismo. Siempre recurren a su jugador de mayor jerarquía para que sume al grupo (Radamel Falcao en Colombia o el Tacuara Cardozo en Paraguay). En este caso, la ‘Foquita’ podría cumplir ese rol. Además, está al mismo nivel de Paolo Guerrero: ambos salen de una lesión, misma edad, pero con la calidad intacta.

Ricardo Gareca aun sigue de cerca lo que hace Jefferson Farfán. Ya dependerá del técnico cuál es la mejor decisión para la selección peruana. Aun le quedan por lo menos 3 partidos al atacante antes de la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 que son a partir del 7 de octubre. Con Paolo Guerrero volviendo a su nivel lentamente, Gianluca Lapadula agarrando ritmo, Ruidíaz peleado con el gol con la blanquirroja, una opción como Farfán tendría que sumar.

El último partido de Jefferson Farfán con la selección peruana fue ante Brasil en Lima por las Eliminatorias Catar 2022. (AFP)

- ¿DÓNDE JUGARÍA JEFFERSON FARFÁN? -

Jefferson Farfán es un jugador que le puede aportar mucho en todo el frente de ataque a la selección peruana. Pero su principal función podría ser la que viene cumpliendo en Alianza Lima, una pieza de recambio de lujo. La ‘Foquita’ podría útil cuando las piernas del rival estén desgastadas y el equipo necesite un aire en ofensiva.

Ahí podría estar Jefferson para sumar en ataque. Podría entrar en los últimos 30 minutos por cualquier jugador en ofensiva de los que tiene Perú. Esto también va a depender del resultado del partido. La última palabra la tendría Ricardo Gareca. Lo cierto es que el delantero puede rendir en cualquier lugar del ataque.

Por ejemplo, en Alianza Lima viene jugando detrás del punta. Carlos Bustos le ha dado total libertad a Farfán dentro del campo de juego. Jefferson busca el balón desde el medio del campo, por la banda y hasta se pone como centro atacante. Es un jugador que pisa mucha el área rival, difícil de referenciar para la marca y que tiene mucho gol.

Jefferson Farfán tiene este 2021 tres goles con camiseta de Alianza Lima. (Foto: Fernando Sangama / GEC)

Ricardo Gareca en todo su proceso ha utilizado a Jefferson Farfán en varios lugares en ataque. El ‘Tigre’ puso a la ‘Foquita’ como única punta, como acompañante de Paolo Guerrero, volante ofensivo detrás del delantero y por las bandas.

Por ejemplo, Gareca utilizó a Ruidíaz como recambio de Christian Cueva y no le dio resultado. Farfán conoce más ese puesto que Raúl y lo podría hacer mucho mejor. De hecho, es en ese puesto donde le podría dar más a la selección peruana. Eso sí, siempre tiene que estar bien resguardado por los volantes de primera línea.

Los sistemas más comunes de Ricardo Gareca son el 4-2-3-1 y el 4-3-2-1, y en todos calza bien Jefferson Farfán. El ‘Tigre’ siempre busca darle equilibrio al equipo. Además, de darle más opciones a sus jugadores en ofensiva por medio de los volantes.

Jefferson Farfán es el segundo goleador histórico de Perú, con 27 anotaciones. (Foto: AFP)

Los esquemas

Hoy es complicado pensar que Ricardo Gareca mande a Jefferson Farfán como segundo delantero , como en algún momento se pensó con la dupla Guerrero-Farfán o ahora con Lapadula-Guerrero. Si bien, Jefferson juega muy bien de atacante o de ‘9′ (como los últimos minutos ante Paraguay en Asunción o ante Brasil en Lima), esto involucra un gran desgaste físico ya que está en constante choque con los defensores, algo que el actual Farfán aún no está para soportar.

Quizás sí podría cumplir el rol de ser un soporte para Gianluca Lapadula jugando en el puesto de Cueva y a este mandarlo por una de las bandas. Es decir, parar un 4-2 (Tapia-Yotún)- 3 (Carrillo, Farfán, Cueva)-1 (Lapadula) para el cierre de un partido . Con Jefferson libertado en tres cuartos de campo para llegar hasta el área, tal cual juega en Alianza Lima, donde Hernán Barcos es el punta.

Por el medio podría asociarse con André Carrillo quien va por la banda derecha, hasta entre ambos podrían cambiar posición. Las veces que ambos jugadores coincidieron en el campo de juego, Farfán jugó como centro delantero o detrás del 9.

Ricardo Gareca analiza el momento de Guerrero, Lapadula y Farfán

Si pensamos en el 4-3-2-1, ya resulta realizar más variantes, porque los tres volantes (Tapia, Yotún y Peña) ocupan la zona de tres cuartos de campo, con lo que se requiere dos extremos bien abiertos (Cueva y Carrillo), para dejar a Lapadula solo en punta. Jefferson podría ingresar por Cueva para arrancar desde la zona izquierda.

Sin embargo, verlo por la banda no sería una buena opción por lo mismo del tema físico. Jefferson no está para hacer el recorrido y colaborar en la marca como demanda el puesto y cómo lo suele hacer bien Carrillo por el otro lado.

Lo otro es que reemplace a Lapadula, pero el atacante ítalo-peruano ha demostrado que debe permanecer en el campo el mayor tiempo posible porque es una carta que siempre está latente, sea para un contragolpe o la pelota parada.

Ya en una situación extrema como lo que pasó en el Alianza Lima vs. Binacional, Farfán podría ser una opción en ofensiva junto a Guerrero y Gianluca Lapadula. Es una opción muy arriesgada, pero si el resultado no es favorable para la blanquirroja podría darse. Recordemos que Perú necesita ganarle a Chile en Lima y robar puntos ante Bolivia y Argentina para seguir luchando por ir al Mundial.

Sea donde sea, hagamos todos los análisis, la selección peruana no puede darse el lujo de dejar fuera a un recuperado Jefferson Farfán. La última palabra la tendrá Ricardo Gareca. Aún quedan algunos partidos para ver qué es lo que decide el técnico de la blanquirroja.

