Un día como hoy nació el último crack del fútbol peruano. Hay que decirlo: desde Jefferson Farfán no salió otro jugador con esas mismas características que haya triunfado en Europa y que sea tan determinante en la selección peruana. Tanto así que hasta ahora no nos puede hacer falta. La Foquita cumple 37 años y lo celebra a lo grande: llegando a una final con Alianza Lima y volviendo a ser parte de la blanquirroja.

El Perú es un país donde salen varias promesas, pero son contados los atacantes que logran destacar y casi nadie llega a dar el gran salto a equipos grandes o competir en las ligas más importantes en el mundo. Jefferson Farfán fue el último que logró todo eso y, además, se convirtió en una pieza clave en la selección peruana.

A Jefferson Farfán no solo le iba bien en su equipo, también destacaba con la blanquirroja. Y eso se vio desde el primer día que hizo su debut con la blanquirroja allá por el 23 de febrero de 2003. Con 18 años, tres meses y 29 días, la Foquita se mostraba ante todos los peruanos.

El delantero siempre respondió la exigencia del público peruano, que le agarró cariño desde ese partido porque debutó con gol y una gran actuación en el 5-1 ante Haití. Desde ahí no paró hasta convertirse en una pieza fundamental en la selección peruana.

Jefferson Farfán es el segundo goleador histórico de la selección peruana con 27 goles por detrás de Paolo Guerrero, que registra 39 anotaciones. Sin embargo, la Foquita es el máximo artillero de la blanquirroja en la las Eliminatorias, el torneo más importante de selecciones, con 16 tantos.

Jefferson Farfán debuta en la selección absoluta, a la edad de 18 años, en un partido amistoso contra la selección de Haití. El partido se jugó el 23 de febrero del 2003 en el Estadio Nacional, la “Foquita” convierte a los 84 minutos su primer gol con la selección adulta en el triunfo por 5-1. (Foto GEC Archivo)

Jefferson Farfán celebrando el gol que nos abrió el camino del triunfo sobre la selección de Nueva Zelanda el 15 de noviembre del 2017, esta victoria nos permitió clasificar al Mundial de Rusia 2018 luego de 36 años de ausencia en la Copa del Mundo. (Foto GEC Archivo)

Experiencia y vigencia

A todas esas estadísticas hay que agregarle que Jefferson Farfán fue clave para que la selección peruana clasifique al Mundial Rusia 2018. Y en este proceso a Qatar 2022, también ha demostrado que sigue vigente y siendo importante para Ricardo Gareca.

Hay que recordar que Jefferson Farfán jugó los primeros partidos de las Eliminatorias Qatar 2022, tratándose de una lesión y sin equipo. Así hizo un gran partido ante Brasil en Lima. Se volvió a lesionar de la rodilla, regresó a Perú para terminar su carrera en Alianza Lima y, cuando todos pensaban que no iba a ser llamado, Ricardo Gareca decidió confiar una vez más en el atacante.

Jefferson Farfán recibió el saludo de varios colegas del medio futbolístico. Foto: Liga 1.

Jefferson Farfán volvió a una convocatoria luego de casi un año de ausencia. Su último partido con la selección peruana había sido el 14 de octubre del 2020, cuando jugó ante Brasil en el Estadio Nacional. Luego de superar sus lesiones, la ‘Foquita’ demostró ante Chile y Bolivia en La Paz que sigue vigente.

Muchos deben criticar que deberían buscar nuevos talentos; sin embargo, no hay un jugador que pueda cubrir el puesto de Jefferson Farfán, quien hoy tiene otro rol en la selección peruana. Con 37 años y muy cerca del final de su carrera, el goleador se ha convertido en esa pieza de recambio que le hacía falta al equipo de Ricardo Gareca.

Es cierto que no es el atacante que la rompió en el PSV; sin embargo, en la Liga 1 ya había demostrado que su calidad y jerarquía siguen intactas. Es por eso que Ricardo Gareca lo volvió a convocar. Además, a Perú no le sobran jugadores en ese puesto. La bicolor hoy no puede dejar fuera a un crack, que se mantiene en actividad y haciendo goles.

Jefferson Farfán disputó 2 partidos en el Mundial de Rusia 2018, uno contra la selección de Francia y el otro contra la selección de Dinamarca. (Foto EFE)

La “Foquita” anota su primer gol en un partido oficial en el triunfo por 4-1 sobre la selección de Paraguay. El partido jugado el 6 de setiembre del 2003 fue válido por las Eliminatorias para el Mundial Alemania 2006. (Foto GEC Archivo)

Hoy Jefferson Farfán le da a la selección peruana lo que otros jugadores no tienen: experiencia y jerarquía. Y a eso está recurriendo Ricardo Gareca para darle minutos al atacante. A la blanquirroja le hacía falta un jugador con todo ese peso.

Hay selecciones que en estas Eliminatorias también han recurrido a sus figuras más experimentadas. Por ejemplo, Colombia decidió llamar a Radamel Falcao, hace poco Brasil convocó a Dani Alves y Paraguay apostó por Oscar ‘Tacuara’ Cardozo. Si estas selecciones no regalan nada, Perú no se puede dar ese lujo.

Para la próxima fecha de Eliminatorias donde Perú se enfrentará a Bolivia en Lima y de visita a Venezuela, Ricardo Gareca no podrá contar con Paolo Guerrero. A eso habría que agregarle que André Carrillo llegaría saliendo de una lesión. Quizás el ‘Tigre’ se anime por darle una oportunidad a Jefferson Farfán quien, según Carlos Bustos, está para jugar 90 minutos.

Las mejores postales del entrenamiento de la Bicolor en el estadio de Vélez Sarsfield, pensando en el Perú vs. Argentina. (Foto: FPF)

Jefferson Farfán reclamó penal en el Perú vs Chile: ¿Debió ser cobrado? - VÍDEO Foto: Leandro Britto| GEC

Jefferson Farfán no jugaba un partido por la selección desde hace un año. Foto: FPF.

