En la Divina Comedia que vive el aliancismo, hay un círculo del infierno más abajo de sufrir un nuevo descenso: ver jugando a Jefferson Farfán por Universitario de Deportes. La ‘Foquita’ ha bromeado. Solo es eso. No hay negociaciones ni acercamientos. Solo intentos cada vez más desesperados por verlo tener actividad profesional. Con el mercado europeo descartado por su entorno, el presente del ’10 de la calle’ -valga la ironía- lo halla sin equipo, entrenando en Videna con la selección peruana y mirando de reojo el celular -Deportivo Municipal ya tiene su número-. Es aquí donde asalta la gran duda: ¿Qué notificaciones vibran en su móvil? ¿Ofertas de fútbol o alertas de redes sociales?

Estos son los únicos números que ha sumado Jefferson en el 2021: 17 publicaciones en Instagram, un post que se volvió viral en los medios por posar con un “polo roto” de moda, transmisiones en vivo que superan los 15 mil conectados, miles de reacciones y otros miles de comentarios y una colectividad que se afianza en 3.7M de seguidores en la red social.

También cuenta con otras estadísticas no menores. Cinco partidos en todo el 2020, es decir, 191 minutos en cancha y una nueva intervención en la rodilla izquierda para realizar una limpieza a la lesión de osteocondritis disecante que sufrió en la Copa América de Brasil.

“El ‘desprendimiento de cartílago’ es un nombre folclórico. Es un estadío 3 o 4 del osteocondritis disecante. Puede haber un estadio inicial, donde no se desprende pero está blando. Son lesiones crónicas consecuencia de no haberse operado, por ejemplo, un menisco a tiempo”, explica en El Comercio el Dr. Julio Grados, deportólogo con experiencias en selecciones peruanas, sobre cómo hay que llamar y analizar a la lesión que ha generado largas pausas en los últimos meses de la carrera de Jefferson.

Es determinante y hasta cruel imaginar que la rodilla que sostuvo el aliento de todo un país el 15 de noviembre del 2017, mientras Farfán sacaba un derechazo hacia el arco de Nueva Zelanda, le haya traído -luego- dolores ingratos, malestares que lo podrían acompañar para siempre. Como si fuese un mensaje encriptado en su relación con la selección peruana: volvió, anotó, se rompió y, ahora, intenta regresar al juego con 36 años a cuestas.

“La edad está considerada como un factor de riesgo no modificable. A medida que aumentamos en la edad pues hay mayor predisposición a sufrir una lesión. Igual que si el deportista se ha lesionado anteriormente”, advierte Christian Palomino, actual fisioterapeuta de Sport Boys y quien cuenta con un máster en readaptación a la actividad física estudiado en España, a El Comercio.





Farfán reaparece en Videna

Sin embargo, la ‘Foquita’ tiene un largo historial médico en el que ha caído muchas veces y se ha logrado levantar muchas más. Hoy, su tiempo se divide entre los entrenamientos y sesiones de fotos. Su popularidad ha superado la barrera de ser considerado solo un jugador mediático. En este momento, en su último esfuerzo para retornar al fútbol, es modelo de marcas exclusivas. Es, digamos en el buen sentido, un ‘influencer’ que si así lo quiere puede acomodarse en la sala de su casa y encender la cámara del celular para conectarse a interactuar con sus seguidores en Instagram.

“Cuando avanza la vida de un deportista aparecen inquietudes de diversa naturaleza. En un contexto de pandemia, no me parece nada descabellado. No es un problema para mirar con mucho detenimiento. Al final, (el uso de redes sociales en Farfán) puede estar funcionando como un canalizador no solo de su proceso final y complejo de su recuperación. Diría yo, un poco más allá. Es una forma de desestrés de todas estas cosas que, ahora últimamente, nos están generando de alguna manera mucha ansiedad”, comenta el psicólogo deportivo Piero Portanova, con pasado en Universitario de Deportes en la temporada 2015.

La exposición que ha tenido la vida personal de Farfán solo consiguió que el futbolista elija el silencio en muchos episodios de su carrera. Las únicas certezas que se tienen hasta ahora sobre su retorno es la felicidad que expresa en redes sociales. Por ejemplo, besa a doña Charo, su madre; posa con sus hijos comiendo helado, se ríe cuando la gente lo ‘vacila’ por posar con un polo extravagante y le dedica unas palabras cariñosas por el cumpleaños de su primo.

Así anda Jefferson, en el umbral de concretar alguna oferta y de seguir posando con su mejor sonrisa. Al fin y al cabo, ¿quién le quita lo bailado a la ‘Foquita’?

El último regreso

A un año del estreno de su película biográfica, Jefferson protagoniza el que podría ser el desenlace de la segunda parte del film. Concretado el sueño de jugar el Mundial Rusia 2018, y tras encaminar el sueño de llegar a la final de la Copa América Brasil 2019, el delantero sufre una cruda lesión.

Así puede narrarse el guion argumental. Viaja, entonces, a Barcelona para operarse, se inmoviliza luego la pierna afectada por dos meses y no teme usar las muletas hasta que regresa a entrenar en solitario en la Videna. Después, Lokomotiv lo vuelve a acoger en el tramo final de su rehabilitación y una tendinitis le corta la ilusión de volver antes de la pandemia del coronavirus. En su cierro, en Moscú, da positivo a una prueba de COVID-19, que termina superando con creces. Semanas después el regreso a las canchas es a lo grande: gol apenas a los 10 minutos de haber ingresado. Sin embargo, no renueva en Rusia. Retorna, nuevamente, a la Videna y se pone al servicio de la patria. Ricardo Gareca, con Paolo Guerrero ausente, lo usa de referente de ataque ante Paraguay (2-2), pero sobre todo, contra Brasil (4-2). Jefferson no anota, y aún así juega un gran partido. Lo que viene en seguida es la confirmación de otra mala noticia: hay que limpiar la zona afectada por la osteocondritis disecante de la pierna izquierda. Otra vez al quirófano, otra vez de cero a una nueva rehabilitación.

Jefferson Farfán fue segudido por Adrián Vaccarini, segundo preparador físico de la selección peruana, tras su lesión en la Copa América 2019. (Foto: Instagram)

Hay que ser de fierro para vivir una película de terror y lesiones, y luego seguir intentando regresar a jugar. Farfán lo sabe. La exigencia de la élite europea podría costarle otra lesión. Por tal razón, el fútbol de Sudamérica, México o la MLS podría ser una buena opción. Así lo confesó.

“Obviamente ya no quiero alejarme de mi familia y mi madre. Ya estuve 16 años fuera bien lejos y ahora disfruto mucho a mi familia y mis hijos, de las fechas especiales que antes eran complicadas por algunas concentraciones, los viajes que tenía que hacer”, dijo el 20 de enero pasado a Latina.

“Estoy preparándome para lo que viene”, recalcó. Lo que viene, todos lo sabemos, es ser fichado por un club cercano al Perú. Y claro, jugar las Eliminatorias Qatar 2022. “El deportista comienza a privilegiar otro tipo de cosas. No necesariamente negativas. No es que quiera menos exigencia, sino que simplemente lo que quiere es una finalización en su carrera deportiva, de tal manera, que quizás esté menos expuesto a un fútbol siendo más rudo lo va a complicar más. O de pronto empieza a privilegiar el tema familiar”, suscribe Portanova sobre la impresión que da Farfán en la actualidad.

Cerca al retorno

Con los plazos de recuperación cumplidos, el doctor Grados, en cambio, apunta a que se debe cuidar entre algodones la zona afectada de la rodilla. “Si le han hecho una revisión, ya está para jugar. Pero lo importante no es eso, lo importante es cómo está ese cartílago. Se realizan resonancias más especializadas para ver el estado del cartílago, que es lo que más se tiene que preservar en una rodilla”, cuenta el traumatólogo y ortopedista.

La sensaciones sobre el proceso de rehabilitación de Jefferson Farfán en Videna son las mejores. En palabras de Pedro Gallese, días atrás en América Televisión, la ‘Foquita’ “ya está casi recuperado, está haciendo trotes, entrenando en el gimnasio, es bueno para él y bueno para el grupo”.

Pedro Gallese habló de la recuperación de Jefferson Farfán. (Foto: GEC / Video: América TV)

Desde la primera semana de noviembre cuando se realizó la revisión y limpieza de la rodilla izquierda, el fisioterapeuta Mauricio Alzate, quien trabaja con Jefferson desde el inicio de la lesión en el 2019, ha venido ejecutando un plan de rehabilitación dividido por fases.

La primera lleva por nombre “aproximación” y consiste en disminuir el proceso inflamatorio y el dolor, además de mejorar los rangos de movimiento. Luego, pasa por una fase de “orientación”, donde hay que fortalecer las estructuras con un trabajo más orientado hacia la siguiente fase. Lo que sigue es la “pre-optimización”, cuando se empieza a generar mayor ganancia de fuerza y mejorar sus capacidades funcionales.

Sobre la última fase, el fisioterapeuta Christian Palomino remarca. “La última fase es la optimización. Aquí se intenta que el deportista pueda recuperar todos sus valores que lo llevaron a estar en el rendimiento deportivo. Se aumenta la capacidad cardiovascular, a maximizar la fuerza muscular, la potencia y la resistencia”, señala. “No todas las personas son iguales, cada uno tiene su tiempo específico para poder recuperarse”, añade.

Regresar a jugar en Sudamérica, también, puede significar en la cabeza de Farfán acercarse al retiro. Él y su entorno manejan el tema con total hermetismo. Saben que sucederá en un tiempo no muy lejano. “Los momentos en la etapa de un deportista marcan mucho su toma de decisiones. Lo que no quiere decir que la toma de decisiones sea buena. Tampoco estoy queriendo decir que tomar la decisión de jugar un fútbol que no sea el europeo sea una mala decisión. Justamente, porque se empiezan a considerar más bien otras variables, entre ellas el tema familiar o cómo percibe su estado físico”, manifiesta Portanova.

Hay una foto de Farfán en Instagram que resume todo el proceso de rehabilitación que ha vivido en más de un año y medio. “Regresaré más fuerte”, escribió en una publicación que se volvió ‘trending’ entre los usuarios. Solo queda responder con un simple: “te estamos esperando, Jefferson”. Esta es tu hora.

