El buen momento de Jefferson Farfán ha llevado a pensar en que puede ser una buena opción para la selección peruana con miras a la fecha triple de las Eliminatorias Qatar 2022 de octubre, en el que enfrentaremos a Chile en Lima, Bolivia en La Paz y Argentina en Buenos Aires.

Jefferson Farfán ha reaparecido con dos goles en Alianza Lima luego de tres meses de recuperación de su lesión a la rodilla. En total, apenas ha jugado 8 partidos en el año, pero en los pocos minutos que ha estado en el campo ha mostrado su valía para los íntimos.

La esperanza de la afición es que pueda sumar a la necesitada selección peruana en las Eliminatorias, que debemos ganar sí o sí a Chile para seguir pensando en el sueño de Qatar 2022.

A favor

Para Diego Rebagliati, comentarista de Movistar Deportes, por ejemplo, no hay debate y Jefferson Farfán debe estar de todas maneras. Así lo dejó en claro en el programa Después de Todo de esa casa televisora. “ Es jerarquía, es calidad, pero tengo claro que no está para jugar los 90 minutos ”, destacó Rebagliati.

En este diario también hemos dicho que a Jefferson Farfán le alcanza para decir presente en la selección peruana, por la jerarquía y los detalles que presenta en cada partido. Definitivamente no está para ser de la partida, pero considerando su capacidad está para asumir lo que hace Christian Cueva en los últimos 20 o media hora de juego.

Jefferson puede ofrecer más de lo que hasta ahora se ha visto a Raúl Ruidíaz con la Bicolor cuando se tira detrás del punta. Ricardo Gareca hace ingresar al atacante de Seattle Sounders no para ser 9 -ese puesto es de Lapadula o Guerrero-, sino para pararse algo más retrasado, puesto que conoce mucho Farfán.

En esta jornada de Eliminatorias, la selección peruana se juega el todo por el todo y para ello se debe contar con los mejores. Si se espera a un Farfán como para todo el partido, quizás ya sea demasiado tarde para la Bicolor.

En contra

Sin embargo, hay voces contrarias a su convocatoria y una de ellas es la del periodista Sergio Moreno, de Gol Perú. Para él, Jefferson Farfán aún no está en condiciones de formar parte de la convocatoria de la selección peruana.

“ Me parece irresponsable por el tema de salud del jugador. No llega a completar ni un tiempo si juntamos los dos partidos desde que regresó”, nos dice el periodista con recorrido por CMD y ahora en Gol Perú.

“Ha estado parado tanto tiempo. Hay que valorar el tema de su edad (36 años). Sabemos que a esa edad las lesiones no se recuperar tan rápido y antes de volver a Alianza estuvo un año sin jugar”, agrega el hombre de prensa.

Gran momento de Farfán, pero calma. Aún no está para la selección,no seamos irresponsables. Viene de salir de una lesión complicada y no está en su mejor estado físico. Los centrales chilenos no le darían las ventajas que puede tener en el medio local. — Sergio Moreno (@SergioMoreno11) September 12, 2021

“Me parece exponer a Farfán en un partido donde Chile se va a jugar el todo por todo. Un fuerte choque, Dios no quiera, puede perjudicar su carrera ”, complementa sobre el tema. “Físicamente no está. Se le veía que físicamente no está en su plenitud. Hay que valorar eso, porque en las Eliminatorias el ritmo es más exigente, sobre todo ante Chile. Para esta fecha no, hasta que no tenga un tiempo completo”, nos dice.

Sin embargo, Sergio Moreno entiende que Farfán si puede ser convocado para acompañar al grupo, pero de ahí a estar en lista del partido no, porque no está para jugar un partido de esa exigencia. “Me parece algo válido, porque puede motivar a los chicos. Creo que Jefferson es importante, pero de ahí a ponerlo en la banca, no, porque es una opción menos de cambio ”.

“Si me dices que va a estar llamado, chévere. Como motivación, perfecto. Pero en la lista, es una opción menos para un partido complicado”, sentencia el periodista.

La convocatoria de Gareca para la fecha triple debe darse el viernes 24 de setiembre. Ahí sabremos si se opta por tener una arma como Farfán para el tiempo que pueda estar o se espera para cuando esté plenamente en forma.

