“¿Quién más? ¿Quién más?”. Lo mismo nos preguntamos. Jefferson Farfán ha vuelto y lo hizo con gol para la victoria de Alianza Lima sobre la Universidad César Vallejo. Como un cuento épico, la historia dice que el ‘10’ siempre está, ahí, en el área.

Jefferson Farfán reapareció con la camiseta de Alianza Lima y no solo marcó el tanto de la victoria, se le notó con esos ánimos que el fútbol contagia. Corrió, encaró, se tiró al suelo para marcar, y celebró.

“¿Quién más?”, se pregunta Jefferson Farfán. Y quizás también se lo podemos preguntar a Ricardo Gareca. Acaso el 10 no era una opción -de recambio como en Alianza- con la Bicolor.

Jefferson Farfán y su regreso soñado en Alianza Lima: GOLAZO para 1-0 ante César Vallejo por Liga 1. (GOLPERÚ)

Si partimos desde el análisis de que en la selección están los de mejor momento, Jefferson no tenía opción de estar en la lista. Recién sumó sus primeros 25 minutos luego de tres meses. Su último partido fue ante Sport Boys, en el 2-0 sobre Boys el 17 de mayo.

Si pensamos en que la lista de atacantes solo la forman Paolo Guerrero, también con contados minutos en el Inter, Gianluca Lapadula, que recién volvió a jugar con Bevenento, y Raúl Ruidíaz, el de mejor momento. En ese espacio, Jefferson Farfán puede ser opción.

Las puertas de la Videna están abiertas para Jefferson Farfán siempre y Ricardo Gareca lo dejó en claro. “Farfán ha jugado en situaciones no ideales, pero es tanta la fortaleza y temperamento que tiene que no me atrevería a descartarlo por lo competitivo que es . Y ahora se está recuperando”, señaló el técnico de la selección peruana.

En un llamado de emergencia o para completar la lista, considerando que son tres partidos los que se deben jugar, Jefferson Farfán hoy es un nombre que puede estar en negrita en la lista de Gareca. Ya hoy se supo del llamado de Martín Távara. ¿Habrá otras más?

“Nosotros confiamos mucho en los jugadores del torneo local. Tenemos fe y estamos satisfechos con sus rendimientos”, agregó Gareca, dejando en claro que no dudará en hacer los llamados necesarios. Ya lo hizo con el volante de Cristal. ¿Dará una mirada a la tienda íntima?

“Ya dejen de hablar”, dice Jefferson. Mientras tanto, en los últimos meses, él solo está hablando en el campo y esta vez con un nuevo gol en su regreso.

