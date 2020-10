Conforme a los criterios de Saber más

La próxima semana, el domingo 25 de octubre, Jefferson Farfán cumplirá 36 años, y saltará esa valla que lo pone más cerca de los 40 que de los 30. A su lado, seguramente, estará su familia, sus pocos, pero incondicionales amigos, y la compañía invisible de un país, que aún desea abrazarlo para juntos ponerle fin a una furia contenida desde el partido ante Brasil.

CONTENIDO PARA SUSCRIPTORES: Eliminatorias: ¿Qué ha cuestionado la Federación Peruana de Fútbol en la carta enviada a la FIFA?

Y cuando sean las 12, tenga el pastel de cumpleaños frente a él y le toque pedir un deseo, escuchará susurros en el oído. Imperceptibles pero incisivos. Serán los deseos de 33 millones de peruanos que, de un solo golpe, soplarán la llama sobre el número 36 hecho de cera para rogar lo que quedó muy claro en el inicio de las Eliminatorias a Qatar 2022: “'Jeffry', tú y solo tú debes ser el ‘9’ de la selección peruana cuando no esté Paolo Guerrero”.

Entonces, Jefferson, con ilusión en el rostro, verá que el 36 pierde forma, se derrite y termina siendo una masa blanca indescifrable. Porque, al final, era eso, solo un número sobre el pastel.

La edad del corazón

A poco menos de un mes de enfrentar a Chile en Santiago y Argentina en Lima, Ricardo Gareca tiene más de una arista por trabajar en la selección peruana, con el objetivo de obtener nuestros primeros tres puntos y mantenernos vivos en el objetivo denominado Mundial. Y mientras, en el país, aún se hable con frenesí sobre Julio Bascuñán, el VAR y Neymar; en la mente del ‘Tigre’, solo suenan –como en un disco rayado– los nombres de sus dirigidos.

Ahí aparece, en mayúscula y subrayado, JEFFERSON FARFÁN . Sin club y lejos de su mejor estado –el que puede alcanzar a esta edad–, el delantero demostró con números y liderazgo, que es el ‘9’ que necesita la blanquirroja cuando Paolo Guerrero no esté disponible. Solo ante Paraguay, en la tercera parte de lo que jugó Raúl Ruidíaz, ganó más duelos.

Aunque las comparaciones son odiosas, y más en un equipo que se ha caracterizado por estar unido frente a las adversidades, realizar un análisis de lo hecho por los dos ‘9’ en la primera fecha tiene un alto grado de importancia pensando en los dos rivales que se vienen: Chile en Santiago y Argentina en Lima, el 12 y 17 de noviembre, respectivamente.

Según el portal especializado Sofascore, en 74 minutos en el campo, Raúl Ruidíaz solo ganó un balón aéreo frente a los fuertes defensas paraguayos. Mientras que Jefferson Farfán, en 26 minutos, tuvo seis duelos aéreos y ganó en cuatro de ellos. Esto, obviamente, también se debe a la confianza que Pedro Gallese tiene en él, pues lanzó más balones largos cuando ingresó al campo.

Ante Brasil, uno podría considerar que las cifras de la ‘Foquita’ decaen, considerando la jerarquía de los defensores del ‘Scratch’. Pero no es así. Pese a que venía de una lesión y que no jugaba un duelo oficial desde que salió a mitad de año de Lokomotiv, el delantero peruano se hizo sentir.

En 89 minutos en el campo del Nacional, ganó cuatro duelos al ras del suelo y seis aéreos. También, tuvo 74% de precisión en sus pases. Recibió tres faltas y, por si fuera poco, participó directamente en la elaboración de los goles peruanos. Sobre el final, su cansancio se hizo notorio, pero es evidente que su presencia fue importante para poner al rival contra las cuerdas.

Eliminatorias a Qatar 2022: Ricardo Gareca y sus análisis tras el partido frente a Brasil

El proyecto ‘Foquita’

De acá a un mes, muchas cosas pueden pasar. Y aunque Ricardo Gareca espera, esta vez, contar con todos sus dirigidos (como los que no obtuvieron permiso de sus clubes en la MLS), nuestro capitán, Paolo Guerrero, ya está descartado. Con esto, al ‘Tigre’ le quedan pocas opciones: decidir por Raúl Ruidíaz otra vez, jugársela por uno de los debutantes o trabajar con Farfán.

La respuesta parece obvia, pero no es así. El problema que persiste es que, a puertas de cumplir 36 años, la ‘Foca’ aún no encuentra club. Esto lo pone en desventaja sobre el resto de sus compañeros –y también de rivales, que llegan con mayor rodaje–, ya que no sumará minutos de competencia en un nivel profesional. Y tampoco podría entrenar como invitado en un club, pues los protocolos por la pandemia obstaculizan esta posibilidad.

Ante esto, en la Federación Peruana de Fútbol (FPF), mediante Juan Carlos Oblitas, han explicado la solución al problema: acoger a Jefferson Farfán durante este mes. Para el cuerpo técnico de Ricardo Gareca, es mejor tenerlo estas semanas con un plan de entrenamiento controlado y rehabilitación, terapia y seguimiento. De esta manera, asegurarse que llegue en óptimas condiciones a los partidos próximos de la selección, pues se sabe que arrastra una inflamación en la rodilla.

Además, porque consideran que exponer a la ‘Foquita’ a un club, podría afectarlo por dos razones. La primera, por el viaje, los días sin entrenamiento, el riesgo a un contagio que lo tendrían en ‘para’ más tiempo y el cambio de exigencia en los trabajos. A ello se le suma que tendría que pasar por las manos de un nuevo cuerpo médico para ser evaluado.

La segunda, porque por el tiempo sin jugar y las molestias físicas persistentes, tendría problemas en su objetivo de mantenerse en una liga competitiva. Para ello, es preferible que se vuelva a mostrar a nivel de selección, con dos partidos de titular y repitiendo el nivel que mostró en la primera fecha doble, y luego recuperarse físicamente. Con esto, podría negociar con un mercado más interesante.

“Jefferson Farfán se va a quedar acá trabajando y después de eso ya tomará la decisión con respecto a su condición física, al tema específico de la rodilla (que fue operada). Ya tendrá el tiempo suficiente para tomar una decisión adecuada”, aseguró Juan Carlos Oblitas en conversación con Gol Perú.

Farfán de ‘9’ no es una apuesta

Aunque estemos acostumbrados a verlo de volante o, como en su juventud, jugando por una banda; Farfán, con los años, se ha convertido en un ‘9’ letal. Antes de su lesión, ya había pisado ese puesto en Lokomotiv de Moscú, y con la selección, ha sido el reemplazante habitual de Paolo Guerrero para el técnico Ricardo Gareca. Sus números, otra vez, defienden esta decisión.

El ‘Tigre’ lo ha alineado como el ‘9’ titular en seis partidos de la selección: ante Nueva Zelanda (0-0) por el repechaje, Croacia (victoria 2-0) y Escocia (triunfo 2-0, anotó un gol) en amistosos, Dinamarca (derrota 0-1) en el Mundial de Rusia 2018, Paraguay (victoria 1-0) en amistoso, y este último frente a Brasil (caída 2-4) por las Eliminatorias a Qatar 2022.

Después, por cambios y decisiones técnicas durante un partido, ha disputado algunos minutos como ‘9’ en otros 12 encuentros de la bicolor durante la era de Ricardo Gareca. A fin de cuentas, el ‘9’ está para hacer goles, y Farfán sabe lo que es celebrar con camiseta peruana, pues es el segundo máximo anotador histórico del equipo con 27 festejos. Solo lo supera Paolo Guerrero con 39.

Perú vs. Brasil: Así reaccionaron los futbolistas de la selección tras el polémico arbitraje

Los años se respetan

Ante Paraguay, Luis Advíncula salió a la cancha con la cinta de capitán. Pero, apenas vio que la ‘Foca’ Farfán iba a ingresar al Defensores del Chaco, corrió hasta el centro del campo para ponerle la banda al experimentado jugador. Para las cámaras, este solo fue un hecho curioso en el fútbol. Pero, en la interna del grupo de la selección, este gesto significa mucho más.

En primer lugar, porque no fue simplemente un gesto. Se trató de una obligación por la jerarquía de capitanes que ha elegido Ricardo Gareca en el equipo. En este sentido, Jefferson es el segundo líder del equipo por detrás de Paolo Guerrero, debido a su experiencia, trayectoria y voz de mando en la interna de la selección. Además de ser una imagen positiva en los nuevos convocados.

Con cinco Eliminatorias en su haber, Farfán también conoce de exigencias y jugar bajo presión. Esto le permite, además, transmitir seguridad y temperamento al grupo. Por último, su largo y buen paso por el exterior, lo convierte en un referente del fútbol peruano para los árbitros y rivales.

Porque, en la práctica, sus 35 años son solo un número en un documento de identidad. Y, cuando le toque celebrar su cumpleaños la próxima semana, lo hará con el sueño de comandar a Perú otra vez a un Mundial. “Gracias a todo el país por tanto apoyo. Eso recién empieza, cabeza arriba, nos hemos ganado un respeto y lucharemos hasta el final”, fueron sus últimas declaraciones. Y es imposible no creerle.

VIDEO RELACIONADO

Jefferson Farfán se acerca al club de los cien