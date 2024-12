El destacado exfutbolista peruano y ahora empresario, Jefferson Farfán, es noticia y ya no por sus goles o logros deportivos, sino porque incursiona en el mundo de los negocios.

Además de tener uno de los podcast de YouTube más importantes del país, ‘La Foquita’ inauguró su propio centro comercial ‘KM40′.

Más que emocionado por este nuevo paso en su vida, compartió unas sentidas palabras ante la presencia de sus seres queridos.

“Dejar el fútbol no significó dejar de soñar. Ser empresario era un reto nuevo, pero tenía claro que, con esfuerzo y el apoyo de las personas correctas, todo era posible. Hoy celebro no solo este logro, sino también el mensaje que quiero dejar: no importa de dónde vengas, sino hacía dónde decides ir”, dijo el exseleccionado nacional.

“Vengo de un barrio humilde mi querido Villa El Salvador, donde los sueños parecían lejanos. Pero siempre tuve a mi madre a mi lado como guía. Sus palabras resuenan en mí hasta hoy: Trabaja duro, mantén tus valores y nunca olvides de dónde vienes”, añadió Farfán.

Este moderno mall se encuentra ubicado en el límite de las playas Pulpos y El Silencio, y ocupa un área de 13 mil metros cuadrados.