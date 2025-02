Diez partidos en Partizán de Belgrado, cero goles. Para sus críticos, los señores de las redes, es un joven acabado que no dio la talla. Para quienes vemos un poquito más allá, y no confundimos la paciencia con la ceguera, necesita todas las oportunidades posibles. De hecho, el 2023 fue el mejor futbolista de la Liga 1 Te Apuesto, para este periodista y para la estadística. Una nueva oportunidad se le presenta ahora a Joao Grimaldo, un joven futbolista peruano de 21 años, que luego de unos meses de no tener minutos en Serbia, específicamente en su club Partizán.

Sin embargo, el club Riga FC de Letonia ha confiado en su capacidad y ha decidido ficharlo en calidad de préstamo. “Grimaldo está cedido para la temporada 2025″, nos dice Alexander Pronin, Director Deportivo de dicho club en una conversación exclusiva, al otro lado del mundo.

PJ Club Goles Año 10 Partizán 0 2024 17 Sporting Cristal 3 2024 32 Sporting Cristal 7 2023 24 Sporting Cristal 4 2022

“Las expectativas con Joao Grimaldo son altas. Lo vemos como un jugador de gran calidad, pero también entendemos que necesita algo de tiempo para recuperar el ritmo del juego” , fueron las primeras palabras de Alexande Pronin.

En Riga son conscientes que mientras más rápido se involucre Grimaldo al equipo, su adaptación será mejor y rendirá como ellos esperan. “Es bueno que logremos agregarlo al equipo durante algunas semanas en el campo de entrenamiento de Turquía.

El Riga Football Club ve un gran potencial y quiere darle la oportunidad de demostrar su valía en el fútbol europeo y, al mismo tiempo, esperamos que nos ayude a alcanzar los objetivos más altos”, sentenció.