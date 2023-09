El atacante Joao Grimaldo hizo su debut en las Eliminatorias 2026 durante el Perú vs Brasil y demostró tener la madurez suficiente para afrontar este tipo de partidos. Con todo el segundo tiempo por delante, el futbolista de 20 años hizo gala de sus habilidades e incluso logro que el árbitro amonestara con tarjeta amarilla al volante Bruno Guimarães.

Tras el compromiso, dedicó los minutos jugados a sus padres y agradeció también los consejos que le dieron los referentes de la Selección Peruana.

“Contento por el debut, queda mucho por seguir. Este debut se lo dedico a mis padres y mi tío que me cuida desde el cielo”, declaró a La República.

“Antes de entrar me dieron unos consejos, me dieron más confianza para entrar al partido con muchos ánimos. Yoshi también me apoyó bastante, creo que lo mostré en el campo. El ‘profe’ Reynoso me pidió que apoye en la marca y que haga mi fútbol”, agregó Joao Grimaldo.

¿Qué dijo Juan Reynoso sobre Joao Grimaldo?

Juan Reynoso destacó el debut de Joao Grimaldo con la camiseta de la Selección Peruana en un partido de Eliminatorias y ante un gran rival como Brasil.

“A todos nos ha pesado un momento así y a Joao le costó acomodarse cinco o siete minutos, como le hubiera costado a cualquier jugador de experiencia y después sacó todo el barrio del Rímac, todo ese desenfado y seguro es un proyecto que en el corto o mediano plazo va a terminar jugando en equipos importantes”, dijo en conferencia de prensa.