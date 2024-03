La selección peruana enfrentará dos amistosos en la próxima fecha FIFA de marzo ante las selecciones de Nicaragua y República Dominicana, y este lunes se conoció a los convocados por el entrenador blanquirrojo Jorge Fossati.

En conferencia de prensa, además de dar los nombres de la lista, fue consultado sobre el presente de Bryan Reyna en Belgrano de la Liga argentina.

En ese momento, recordó que ‘El Picante’ se perdió el encuentro ante Boca Juniors, club donde milita otro peruano, Luis Advíncula.

Fiel a su estilo, y con sentido del humor, contó que conversó con ‘El Rayo’ y le pidió que no patee a Reyna.

“Tuve comunicación con él (Reyna), precisamente de por qué no jugaba contra Boca, y a su vez pidiéndole a Advíncula que no le pegara. Ya tenía arreglado eso y justo Bryan Reyna no pudo jugar”, apuntó Fossati.

Finalmente dijo que no es ninguna sorpresa que Reyna integre la lista de convocados, pues se ha adaptado muy bien a su nuevo club, en una campeonato competitivo. “Estamos satisfechos con lo que viene rindiendo”.

Cabe mencionar que Perú se ubica en la última posición de las Eliminatorias sudamericanas con apenas 2 puntos de 18 posibles.