El lunes 15 de enero del 2024, Jorge Fossati, director técnico de la selección peruana, tuvo una reunión con Christian Cueva, exfutbolista de Alianza Lima. El motivo de la cita fue para que el entrenador sepa lo que pasa con el volante y su lesión, además, sobre cómo va su proceso de recuperación.

“Estaba reunido con Christian (Cueva). Él ha sido un referente todos estos años de la selección, no está pasando por su mejor momento, por un problema de lesión que va a ser operado y en todo eso tenemos que estar mucho más, cuando precisamente atraviesa un momento complicado”, expresó en una entrevista para ATV.

“Qué puedo influir yo en que lo operen bien o no, con que la recuperación... yo qué voy hacer, no soy médico. Es la idea que sea pronto. Y es nuestra preocupación que no está en cancha hace rato y mientras más se demore, su recuperación es perjudicial para la selección”, agregó.

“Si ustedes vienen mañana lo van a ver trabajando aquí, la idea es que más allá de la lesión en la rodilla no pierda el resto de su condición física, la idea es cuando tenga que empezar no sea de cero”, finalizó.