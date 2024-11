Jorge Fossati habla pausadamente, intenta buscar razones, pero no entra al área para dar explicaciones del mal momento que vive la selección peruana. El técnico de la Bicolor aseguró que, en lo que va de su era, siente que Perú ha mejorado.

El último viernes, la selección peruana igualó 0-0 ante Chile en el Estadio Monumental y sigue sin levantar cabeza en las Eliminatorias 2026. Nuevamente cedió puntos de local y marcha penúltimo en la tabla de posiciones.

Perú apenas suma siete puntos en las Eliminatorias en once fechas. De esos, dos quedaron de la era de Juan Reynoso (empates ante Paraguay y Venezuela) y cinco son de parte del trabajo de Jorge Fossati (victoria ante Uruguay e igualdad ante Colombia y Chile). Y seguimos lejos del séptimo puesto que da un cupo para el repechaje: a cinco puntos de Venezuela.

Sin embargo, en el breve análisis que hizo Jorge Fossati tras el 0-0 ante Chile, dio un pantallazo de lo que siente que tiene la Bicolor, aunque solo habló de los partidos que le ha tocado dirigir desde enero pasado.

Jorge Fossati: "La idea en general no va a cambiar, seguimos creyendo en un camino. El partido contra Argentina lo vamos a trabajar desde hoy. Sacaremos las conclusiones del partido ante Chile, y si me equivoqué, seré el primero en aceptarlo".

“ Desde enero hasta acá, he sentido que el equipo está cada vez más fuerte ”, asegura. Y explica que solo no le gustó el segundo tiempo del encuentro ante Brasil (derrota de 4-0, todos los goles en ese tiempo). “Salvo ese segundo tiempo, en las Eliminatorias creo que el equipo ha ido fortaleciéndose, por lo menos con respecto a lo que yo pretendo”, asegura.

Y se refiere a que su equipo ya asumió lo que es jugar con el 3-5-2. La línea defensiva es lo mejor que tiene Perú, sobre todo cuando está Carlos Zambrano. Ante Chile se sintió su ausencia, pero al menos supo mantener el cero en el arco.

También, a entender de Fossati, la selección ha sabido lidiar con los problemas que envuelven al fútbol peruano, sobre todo los que le afectan directamente con la crisis que hay en la Federación Peruana de Fútbol. “No me voy a referir a las cosas que pasaron en la última semana porque sé que muchos lo van a tomar como excusa, pero de que pasaron cosas, pasaron. No miento” , aseguró.

Ya el director deportivo Juan Carlos Oblitas había adelantado que la selección se vio directamente afectada por la detención de algunos directivos de la FPF, entre ellos del presidente Agustín Lozano. Desde la logística para los partidos hasta la perdida de la localía en el Estadio Nacional (también se perdió la sede del Sudamericano Sub 20 del próximo año).





Para Fossati, las razones de Fossati para decir que su equipo está más fuerte pasan por las sensaciones que les dejo los partidos disputados. “Lamento los dos puntos ante Colombia, porque el equipo hizo los méritos y se nos pasó. Ante Ecuador en Ecuador, ante Uruguay acá y el primer tiempo de Brasil, ratifico lo que dije [que el equipo está creciendo]” .

Y esperaba más del cruce ante Chile. “En término de resultados, el que más lamento es el de hoy, porque enfrentábamos a un igual, el de los meno fuerte. No quiere decir que subestime a Chile, pero el equipo está dando muestras de fortalezas de todo tipo, inclusive para sobrellevar momentos muy complicados ”, agregó.

Si para Ricardo Gareca, Chile mereció ganar, para Jorge Fossati, el partido estuvo para cualquiera. “Ellos tuvieron el control los primeros 20-25 minutos del primer tiempo. Tuvieron un par de situaciones, un par, amén de varias llegadas”, graficó al respecto. “ En el segundo tiempo los dos salimos a buscar el partido. Méritos hicimos los dos, no estoy de acuerdo con Ricardo si vio que alguien haya hecho méritos suficientes para llevarse más que el empate ”, concluyó sobre el partido.

Ahora toca enfrentar a Argentina en la Bombonera el martes. Para Fossati, la idea de juego no cambiará, aunque eso no significa que se mantendrá el sistema. Además, el entrenador defiende sus decisiones por encima de todo, incluso retando a la prensa. “No respondo opiniones, vengo a responder preguntas”, le dijo a un periodista que le cuestionó haber colocado a Luis Advíncula por izquierda.

“Entendí que hoy el mejor para esa posición era Luis. No es verdad que hay otro jugador para ese puesto, porque Trauco juega de lateral en una línea de cuatro”, dijo al respecto. También explicó la suplencia de Lapadula. “La amnesia no puede ser tan grande, hace un mes no pudo estar acá porque estaba lesionado. Ha jugado poquito porque ha tenido pocas oportunidades y otros temas físicos”, aseguró el entrenador.

