El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, ofreció una conferencia de prensa en Videna, antes de viajar a Argentina para medirse ante la albiceleste por Eliminatorias.

El experimentado estratega uruguayo fue consultado sobre lo que se juega en esta fecha y su respuesta fue contundente.

“Yo no me juego nada, no lo siento así. Yo hago parte de un grupo de personas que trabajamos para hacer lo mejor para la selección, y estamos más que satisfechos con la respuesta de los jugadores en todo momento”, argumentó Fossati.

“A veces los resultados ayudan para que eso se vea con más claridad y a veces no”, añadió.

En esa línea, compartió su análisis de un partido que será de los más exigentes desde que se puso el buzo de la blanquirroja.

“En lo previo, Argentina es favorito ampliamente, basta con recordar que es el vigente campeón del mundo y de la Copa América”, dijo.

“Cada partido tiene sus detalles. Haremos nuestro plan de juego, con la idea de neutralizar cosas del rival, pero a su vez pensando en lastimarlos”, finalizó el seleccionador nacional.

Perú visitará a Argentina este martes 19 de noviembre desde las 7:00 p.m. (hora peruana), por la jornada 12 de las Eliminatorias, con arbitraje de Wilmar Roldán.