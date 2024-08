Después de la discreta participación de la Selección Peruana en la Copa América de Estados Unidos, el siguiente desafío de Jorge Fossati al mando de la bicolor será el reinicio de las Eliminatorias 2026. En este torneo, nuestro combinado nacional se encuentra en una situación delicada y no tiene margen de error. El próximo rival será Colombia en suelo peruano, por lo que el estratega uruguayo espera contar con sus mejores jugadores.

Desde la Videna, hay preocupación por la situación de algunos seleccionados que militan en Europa y aún no han definido dónde jugarán la próxima temporada. Por esta razón, Fossati se ha comunicado con dos de ellos: Renato Tapia y Gianluca Lapadula.

A pesar de haber decidido no participar en la Copa América por no tener equipo, Tapia aún no ha logrado encontrar uno, aunque le aseguró a Fossati que estuvo muy cerca de cerrar un contrato: “Hemos hablado con Renato Tapia y estaba a punto de volver a entrenar con un equipo. Al parecer la transferencia ya estaba, pero eso fue hace unos días”, dijo a RPP.

Gianluca Lapadula está entrenando con el Cagliari, club que posee su pase, pero el ‘Nono’ ha señalado que su permanencia en el equipo de Cerdeña no está asegurada. “No está definido que Gianluca Lapadula continúe en el Cagliari. Aunque sigue entrenando y participando en los partidos, su situación es incierta”, comentó.

Por otro lado, Fossati destacó el arduo trabajo que están realizando para enfrentar a una selección con el gran presente de Colombia, que recientemente fue subcampeona de América. “Nuestra labor diaria es llegar en óptimas condiciones al partido contra Colombia. Es una de las mejores selecciones de América, pero la enfrentaremos con la mejor disposición para conseguir un buen resultado”, afirmó.

Finalmente, transmitió un mensaje de esperanza e ilusión respecto a la clasificación para la próxima Copa del Mundo: “Estamos bien, preparados para volver a luchar en las Clasificatorias. Estoy seguro de que podemos competir y dar lo mejor de nosotros”.

