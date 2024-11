El entrenador de la selección peruana, Jorge Fossati, destacó la vigencia del capitán y goleador histórico de la blanquirroja, Paolo Guerrero, quien fue citado para la próxima fecha doble de Eliminatorias.

LEE TAMBIÉN: Jorge Fossati expresó su incomodidad por la celeridad con las sanciones contra Carlos Zambrano y Marcos López

En rueda de prensa, el estratega de 71 años compartió su balance sobre el progreso que ha tenido el actual delantero de Alianza Lima, tras su llegada al fútbol peruano.

“Lo he visto progresivamente cumpliendo con algunas etapas, Paolo no tiene una temporada normal por motivos que no vienen al caso recordar porque todos lo saben, partiendo desde que no tuvo pretemporada y tampoco una temporada normal en cuanto a cantidad de partidos”, inició Fossati.

“Demuestra estar en condiciones de volver a la selección, así que no creo que le extrañe a nadie porque desde un principio creo que he sido muy claro en cuanto a que, más allá de la edad, el jugador tiene que mostrar vigencia, presente, más allá de que tenga 20 o 50, por eso está Paolo acá”, explicó el seleccionador nacional.

Perú, ubicado en el penúltimo lugar de las Eliminatorias en Sudamérica, recibirá este 15 de noviembre en Lima a ‘La Roja’ dirigida por Ricardo Gareca.

Luego, el 19 del mismo mes, la blanquirroja tendrá un complicado partido en Buenos Aires ante Argentina, líder del torneo y vigente campeona del mundo.