Jorge Fossati, entrenador de la selección peruana, indicó que se comunicó con el defensa Carlos Zambrano para manifestarle su disponibilidad en caso necesite entrenar , ya que no iba a ser tomado en cuenta por Alianza Lima para esta temporada.

En diálogo con la periodista Darinka Zumaeta, del programa “Desmarcados”, el DT de la blanquirroja remarcó que, tras ese ofrecimiento, no ha tenido más comunicación con Zambrano, por lo que enfatizó que no va a estar detrás de nadie para entrenarlo.

🗣️ Jorge Fossati sobre Carlos Zambrano: "Me comuniqué con él en los primeros días de enero. Le dije que si lo necesitaba, estábamos a la orden. Desde ahí no tuve más noticias de él. Tampoco voy detrás de alguien para entrenarlo".



“Me comuniqué con él en los primeros días de enero, y me dijo que estaba en una situación de impasse con su club (Alianza Lima) y yo le dije que, si nos necesitaba, estábamos a la orden, de ahí no tuve más noticias de él. Así que tampoco voy atrás de nadie para entrenarlo”, expresó Fossati.

“Cada uno hace lo que le parece y es dueño de decidir sobre su futuro, así que fue una vez que me comuniqué y no más”, agregó.

Incluso, Fossati indicó, según TV Perú Deportes, que actualmente no tomaría en cuenta a ‘León’. “Hoy, Zambrano no puede estar en mi consideración”, indicó el estratega uruguayo durante una entrevista dada al periodista Luis Trisano.

#EnPared Nuestro director Luis Trisano conversó con Jorge Fossati, DT de la selección peruana:



“No conozco otra liga que comience en enero y termine en octubre”



“Es ilógico reducir cupos locales y aumentar extranjeros”



Zambrano se encuentra en calidad de jugador libre tras su salida de Alianza Lima. Él aseguró que tuvo propuestas de equipos de Argentina, como Lanús, pero que las rechazó, ya que maneja la opción de fichar por un club uruguayo.